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審視樂建居不包底策略 何永賢：不排除採其他方法

【明報專訊】「私人興建資助出售房屋先導計劃」（樂建居）首幅柴灣祥民道用地今年7月流標至今，政府未再招標。房屋局長何永賢昨日出席新城財經台節目《財知大道》時稱，發展商買地策略受樓市氣氛、利息變化等大環境影響，局方另會審視在樂建居項目中「不包底」策略。她說政府不為樂建居貨尾「包底」，可令中標發展商保證單位質素，未來將重新考量包銷政策，不排除採取其他方法，平衡包銷與樓宇質素。

居屋超額認購回落 稱仍供不應求

政府前日公布《長遠房屋策略》2024年周年進度報告，將估算未來10年總房屋供應量上調至43.8萬伙，較去年增1.4%。何永賢表示，有關數字是在政府綜合住戶模式轉變、人才流入、遲婚、生育率下降與老齡化等現狀後得出，當中年輕人更想有獨立空間，細單位需求也有所變化。

對於《長策》所涉三大方向，包括調整公營房屋比例和促進青年置業等，何永賢稱近年居屋超額認購申請雖從60倍回落至18倍左右，但仍反映居屋供不應求，因此將公屋與其他資助房屋比例由7：3調增至6：4，而調整有關比例反映政府照顧青年置業。

稱劏房業主注意用途有責

至於「簡樸房」（合規格劏房）是否應設租金管制，例如增加起始租金等，何永賢稱政府將謹慎處理，避免起始租金過低令單位質素參差。對於有二房東私下分間單位作劣質劏房，她強調業主出租房屋也需有道德，有責任注意單位用途，不可「交低就算」，惟若業主長期臥病，屆時可交由法庭判斷責任。

被問簡樸房的建議要求，何永賢以簡樸房窗戶為例，稱九成劏房都有窗戶，窗戶面向光井的劏房只佔2%，相信業主只要將劏房「間大一點」，就可加裝合規窗戶。

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