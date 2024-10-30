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回應梁振英供過於求論 李家超：土地主導權須在政府 「利益藩籬控制」不符利益

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英早前在facebook發文，稱本港土地供過於求，持續造地或會衍生負資產問題，加重政府財政負擔。特首李家超昨日出席行政會議前回應稱，土地供應主導權一定要在政府手中，否則主導權會落入「利益藩籬的控制」，不符市民和香港利益。

梁稱供應非愈多愈好 要科學拿揑

梁振英上周四（24日）發表題為「慎防供過於求」的帖文，稱目前香港土地和房屋供應確實短缺，但未來供應量並非愈多愈好，因需求不是無窮無盡，要科學和專業地拿揑好未來的需求量，從而盡量做到供需平衡。他表示「政府開發新區的財政收支不能不預算」，「建城造地是科學和專業的，不能拍腦袋，矯枉過正的後果會很嚴重」。他預料新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區，以後每一個新區都入不敷支，要政府補貼。

李：造地需時長 未推地可儲備

昨日被記者問到如何看梁振英的觀點，以及政府現時土地供應是否恰當，李家超說，經驗顯示造地不足會導致供應不足、樓價失控和市民「上樓」困難等問題，而造地動輒需好幾年，2000年初政府曾停止造地一段時間，導致其後要處理的「一些實際情况是很不理想」，認為房屋市場要健康發展，土地供應主導權「一定要在政府手上」，否則土地的主導權就變成「利益藩籬的控制」。他說當局必須照顧市民在土地房屋方面的利益，從而考慮政策。

李又認為，造地和供應屬兩回事，情况猶如政府要盡量發掘財政來源，「政府有錢可以運用，也可以將多餘的錢放在銀行，不是一定要花光」，而造地是同樣道理，因造地同需長時間，當局不斷造地以讓有需要時就推出土地，否則亦可成為土地儲備。

李說相信「任何政府都不會輕率，我相信過往每屆政府和現屆政府，都同樣嚴肅地按數據客觀實事求是處理」，重申政府造地決心不變，會審時度勢穩健有序推進各項目，對造地和推出土地建屋持謹慎態度，按數據分析判斷供求，批售土地時也會考慮市場變化。

測量師：儲備重要 亦需審時度勢

測量師學會會長林家輝表示，造地計劃需要時間，非一朝一夕可成，土地儲備對香港發展重要；但他亦認同政府在土地及房屋供應需審時度勢，按物業市場最新變化適時調整。立法會房屋事務委員會委員梁文廣亦認同造地和供應需有不同考慮，惟他相信梁振英是善意提醒政府，外界毋須太多聯想。

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