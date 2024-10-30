去年流標 最快年底再招 議員籲觀塘「巨無霸」項目顧市况

項目大改 商用變混合發展

無獨有偶，去年2月市建局在上述觀塘市中心項目亦僅接獲一份標書，招標遴選小組作多項考慮後，最終建議董事會收回項目。及後市建局把項目由「商業用途」改為混合發展，並引入「浮動規劃參數」，同時建議採用「垂直城市」發展概念，令項目集住宅、商業、酒店、辦公室、社區設施和休閒娛樂等多元用途於一身。局方今年中曾預計最快今年底至明年初重新招標。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員、市建局非執董謝偉銓表示，相信局方管理層會調整項目條款及留意市場變化，因應最新情况調整推出時間表；他得悉局方一直有與持份者溝通，不擔心會出現大問題。立法會議員梁文廣稱，市建局未必希望短時間內接連有重建項目相繼流標，故此應會審慎考慮推出時間。

測量師：樓市氣氛好轉 料適時推

測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，近日樓市成交比之前活躍，市場氣氛好轉，相信市建局會選擇在合適時間才推出項目。