明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

長實獨投 市建局啟德道項目流標 局方拒納額外條款 不看標價直接落閘

【明報專訊】上月港銀減息後隨即截標的市建局啟德道/沙浦道重建項目，當時僅獲長實入標，最終昨日流標收場。市建局公布，招標遴選小組詳細審議該份標書後，認為投標者在招標條款之上額外提出條款，而該條款與局方招標條款存在差異。按市建局招標項目既定政策及指引，遴選小組向董事會建議不接納標書，亦不會開啟標書財務建議及就標書標價作財務評估。長實回應稱，入標目的很簡單，希望在市建局財務收益不受損害的前提下，項目亦不會流標。

長實：入標前提不損局方收益

翻查資料，對上一次市建局住宅重建項目流標收場，要數到2014年5月首度招標觀塘市中心第2及3區商住項目，其後於同一年8月再推出招標，結果由信置、華置合組財團中標，發展為現時的凱滙。

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位；市建局將撥出逾5382方呎樓面作社區幼兒中心。另項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎的地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，通往啟德新發展區未來的地下購物街。值得留意，地皮緊鄰單幢樓曉薈，會德豐地產主席梁志堅上月截標當日曾回應稱，該地皮形狀「好似崩咗隻牙咁」，較難剪裁，加上地盤旁有建築物，在規劃時要較花工夫，因而未有參與競投。

長實鄰近有項目 倘中標料協同效應

至於唯一入標的長實，資料顯示其於2022年12月以87.03億元、每方呎樓面地價6138元投得鄰近港鐵宋皇臺站的啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤（見圖），可建樓面達141.7萬方呎，市場預期一旦投得是次流標的項目，能產生協同效應。

事實上，市建局為增加項目的吸引力，已優化篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，容許中標財團分3期支付地價，付款期最長5年；另亦有檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後售樓時有更大彈性。

分析：需建地下公共停車場大增成本

綜合市場消息，項目截標前估值18億至21億元，預計每方呎樓面價約3500至4200元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，招標文件顯示，中標發展商需興建一個容納300個車位的地下公共停車場，大大增加發展商的建築成本；另啟德及九龍城一帶是未來供應重鎮，市場早已預料發展商出價保守，最終只接獲一份標書，流標亦屬正常。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞