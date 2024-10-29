梁美芬倡為留學生安排寄宿家庭 教育局：諗過

倡篩選「優質家庭」或動員「銀髮家庭」

梁美芬昨日形容「三次交流計劃造就今日的我」，稱曾寄宿於10個美國人的家庭，「東南西北中都住過」，又在法國入住兩個政見截然不同的家庭，「有保守的，有好開放的」，以及住進北京胡同，認為寄宿經驗有助對該地產生感情，惟她自己因為「有抱負」而回港。她指政府政策不應「水過鴨背」，倘成功留住外來人才，或有助促進兩地關係，就像「多一個扶手柄去到那個國家」，並追問教育局會否為留學生安排寄宿家庭，建議當局可篩選本港優質家庭，或動員「銀髮家庭」提供支援。

施俊輝：不反對安排 惟港居住面積細

施俊輝透露當局亦曾考慮安排寄宿家庭（homestay），認為是增加宿位方法之一，有助學生更了解本港社會，惟本港家庭居住面積一般較細。他強調不反對寄宿安排，稱政府正多管齊下增加宿位，包括正增建宿舍。他提到政府透過宿舍發展基金撥款103億元，讓資助大學在2027年之前增建約1.3萬個宿位，同時鼓勵市場以自資或私營方式推展學生宿舍項目，包括改裝酒店和商廈，並按需求提供「新地塊」建宿舍。

被問設平台辨學歷真偽 施：收生留大學處理

此外，多名議員憂慮本港院校出現多宗假學歷入學個案，影響政府推廣「留學香港」品牌。議員鄧飛問教育局有否計劃成立類似內地「學信網」平台，以便統一鑑定學歷真偽。施俊輝稱，大學各有不同收生準則，相信收生事宜應留待大學處理，但提醒大學須設立機制，嚴肅跟進假學歷個案，包括開除該學生及承擔法律後果。