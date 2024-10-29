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富戶政策擬採「能者多付」 要求有能力租私樓戶遷出

【明報專訊】《施政報告》提出收緊公屋「富戶政策」，房屋局稱社會上有意見指目前「富戶政策」下的入息限額較寬鬆，令經濟條件較佳「富戶」仍然選擇居於公屋，窒礙公屋單位流轉。為確保公屋資源合理分配，房委會會全面檢視「富戶政策」下的入息限額，並要求有能力負擔租住甚或購置私營房屋單位的公屋租戶，遷出其公屋單位。

4萬多富戶佔5.4% 110戶交市值租金

房屋局稱截至今年8月底，房委會轄下公屋有4.38萬個富戶，佔整體公屋租戶約5.4%，當中約3.79萬戶須繳交倍半租金；至於要交雙倍租金及市值租金的租戶分別有5800戶及110戶。

此外，現行「富戶政策」下，家庭入息超逾現行公屋入息限額兩倍但不高於3倍的住戶，須繳交倍半淨租金／暫准證費另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額3倍但不高於5倍的住戶，須繳交雙倍淨租金／暫准證費另加差餉。為進一步確保公屋資源合理運用，房委會會檢視「富戶政策」，並考慮按「能者多付」原則，增加「富戶」所須繳交的額外租金。

加強與內地溝通 查租戶物業

房委會並採取措施全方位打擊濫用公屋，將會加強與內地部門或機構溝通，以便獲取租戶有關擁有內地物業的資料，以採取適切跟進行動，又會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的舉報者提供獎賞。在房委會持續打擊濫用公屋下，2022/23至2023/24年度，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位合共約5000個，約等同興建一條中型屋邨的單位數目。

政府表示，今年是政府公布《長遠房屋策略》10周年的里程碑，房屋局已檢視長策，並確立繼續採取「供應主導」和「靈活變通」的原則，增加房屋供應；而隨着增加土地房屋供應的措施初見成效，政府會進一步完善置業階梯，包括重整公營房屋供應的佈局，逐步提升資助出售單位的供應，以增市民置業機會。

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