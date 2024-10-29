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非本地生增兼撤辣 住宅需求料升 《長策》報告：本地戶減1.6% 10年供應目標43.8萬增1.4%

【明報專訊】政府昨日公布《長遠房屋策略》2024年周年進度報告。報告估算本港住戶對住宅單位需求雖呈負增長，但估算因為大專非本地生人數增加；以及樓市「撤辣」後未來10年外地人來買樓約有3.2萬個，因而產生1.59萬個單位的額外需求，令整體住宅量需求上升。長策綜合多項住屋需求增減因素，估算總房屋供應目標數目是43.8萬，較去年估算增1.4%（見圖）。

長策10周年檢視 調整公屋比例打擊濫用

政府自2014年12月公布《長策》以來，每年都會更新長遠房屋需求的推算，並訂定10年房屋供應目標。房屋局表示，今年是《長策》公布10周年，政府檢視《長策》後，提出三大優化方向，包括調整公營房屋供應比例、打擊濫用公屋等，確保提供更多公屋及資助出售單位（見另稿）。

政府最新推算下一個10年期（2025/26至2034/35）總房屋需求43.03萬個單位，加上私營空置單位7700個，得出總房屋供應目標為43.8萬個單位，按年增1.4%，政府因而將供應目標定於44萬個單位，與上一個10年期的目標相同。

上述需求數字及供應單位目標主要計及4個需求因素，包括住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及其他因素。昨公布的長策估算，下一個10年期的住戶數目淨增長19.73萬個，較去年20.06萬個略減1.6%。

規管方案未敲定 劏房估算下年度更新

長策報告自去年起未有更新劏房估算數字，沿用2022年約12.75萬伙劏房的統計。不過，報告稱今年《施政報告》提出立法規管劏房，合乎標準的分間單位「簡樸房」可出租，鑑於上述出租制度最終方案尚未敲定，所以維持約12.75萬伙的推算，並在下一年度的長策更新中檢討居於分間樓宇單位住戶的估算數字。

非本地買家非本地生等需求3萬伙

至於「其他因素」，則成為今年長策需求的增長原因，當中非本地買家因樓市撤辣入市，估計每年衍生3183宗交易（即10年約3.2萬宗），假設當中一半沒有重推市場，即每年新增房屋需求約1590個（即10年1.59萬個）；另長策稱政府放寬大學錄取非本地生比率，學生對住宿需求增，10年要1.08萬個；以及每年在港逗留少於3個月的港人對房屋的需求（流動居民），估算未來10年以上3項新增房屋需求合共3.17萬個單位。

六成建公屋綠置居 四成其他資助單位

另外，長策亦提及施政報告提出的措施，稱增加市民買到資助出售單位（如居屋）的機會，在規劃公營房屋發展時，政府會重整公營房屋供應比例，房委會將興建公屋／綠置居和其他資助出售單位的比例，由目前7：3調整至6：4，即增加資助出售單位比例。因此，下個10年的30.8萬個公營單位中，18.5萬是公屋／綠置居、12.3萬是資助出售單位。如與上年數據比較，去年估算的資助出售單位為9.2萬個，即預計下個10年期內資助出售單位增加約3.1萬個。

議員：劏房新措施或影響公屋需求

團結基金：房策需與高才措施配合

立法會房屋事務委員會委員梁文廣說，《長策》推算居住環境欠佳的住戶數字與去年相同，但最近公布的規管劏房措施有可能影響對公營房屋的需求。他亦關注最近有私人參建居屋項目流標，認為政府應研究如何吸引發展商參與競投，令房屋供應得以有序及平穩推出。

團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊表示，新一份施政報告提出將香港打造國際高端人才集聚高地，推出創科用地及建立產業園區，房屋政策需與這些措施及時配合並進一步細緻化。

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