球員讚配套齊全 昨被叮促加強滅蟲

31歲的陳柏衡曾為南華、飛馬及元朗征戰香港頂級聯賽，在香港大球場、旺角大球場等大型場地均留下「足迹」。他昨日賽後表示，感覺青年運動場草地質素不輸任何一個香港球場，配套也不相伯仲，「草皮實淨，沒有一踢就刮起晒。更衣室乾淨寬敞，正常大球場和將軍澳有的配套也有」。

不過，他說在熱身時疑遭蚊蟲叮咬，「過往一些球場有蠓，一些球場沒有這情况。一開波成隻手紅晒，之後消退才好一點，可能滅蟲方面要再做好些」。

兩隊更衣室分開 稱談部署較舒服

賽事最終以2：2言和。此戰先開紀錄的黃大仙球員黎卓然說，賽前一星期從教練得知比賽移師啟德舉行，跟平常在其他球場作賽體驗大為不同，「以往踢甲組、乙組都是兩隊共用更衣室，這次分開各一個，也不用在戶外開會談比賽部署，對球員和教練來說都比較舒服」。另一黃大仙球員丘俊庭表示，場地的更衣室、洗手間及淋浴設施三者間開，較香港其他足球場更齊整。