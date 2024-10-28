設易拉架列明禁攜品 提醒守國安法國旗法

議員倡加安檢櫃位加快進場

昨現場所見，《入場條款》共25條，列明禁止「持有對公共安全有害的物品」、「進行任何形式的示威或抗議行為」、「推廣及展示有意識形態相關內容的行為」等；所有人必須遵守《維護國家安全法》和其他相關法律，又列明若涉展示、使用或升起國旗、國徽、區旗或區徽，或進行升旗儀式、奏唱國歌，都必須遵守所有適用的法律和法規，包括但不限於《國旗及國徽條例》、《區旗及區徽條例》及《國歌條例》。

另一個「易拉架」清楚列出13項禁止攜帶進場物品清單，包括激光筆或指示器，任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品，任何類型武器，長逾35厘米的雨傘和自拍棒，以及無法放置座位下、尺寸超過35厘米乘20厘米乘30厘米的手提袋等。

賽事昨午4時半開始，持票者可提早於3時入場，進場前須接受安檢，保安人員要求入場者打開隨身物查看，規則雖列明不能攜帶瓶子內進，但有觀眾仍獲准帶膠樽裝茶入場，大部分入場者在一分鐘內便能入場。立法會議員陸瀚民表示，大會昨日安檢設施足夠，但希望未來多場測試賽及正式開幕時可提示即時安檢所需時間，以便入場者預留充足時間安檢。