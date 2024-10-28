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要聞

小賣部貨品10至40元 28元一支可樂較受歡迎

【明報專訊】啟德體育園昨日迎來首場測試賽，賽前備受關注的小賣部產品售價「揭盅」，小賣部提供多款飲品和輕食，價錢由最平10元一包25克裝卡樂B薯片，至最貴40元一罐330毫升嘉士伯啤酒不等。記者觀察發現最受歡迎的是28元一支可樂（500毫升），未知是否與入場者以家庭客為主有關。

爆谷40元 小賣部擬加熟食

啟德青年運動場1樓設有3個由「Bravo!」營運的小賣部，其中兩個是臨時架設，共提供9款食品及10款飲品，售價由10至40元不等，包括酒精飲品、雪糕、鬆餅及售價40元的18安士爆谷等。「Bravo!」負責人陳先生稱未來會因應不同賽事加入不同食品，而場內設有廚房，將來會考慮加入熱狗等熟食。對於小賣部售價較市面高，觀眾陳先生稱「進場已預料要消費」，李小姐則認為價錢略貴，冀運動場正式啟用後可調低價錢。

地下層及1樓共有4部自動販賣機售賣飲料，售價由20至30元不等，最貴是30元的「Monster Energy能量飲品」；1樓設有4部水機，每部機旁都有紙杯提供，但4部機均設於場館右方，即101及102段，亦未見有清晰指示牌標示水機位置。

至於觀眾台和球場，記者觀察到整體設施尚算齊備，多個座位區可清晰望到球場，球場設巨型電視屏幕，球員出場時會展示兩隊陣容圖，過往甲組及乙組聯賽都未見如此規格。不過，記者觀察到場內欠缺大鐘，觀眾和球員只能透過電視屏幕的畫面始能得悉時間。

自動門廁所昨未開放 輪椅客不解

場館設多個洗手間，但裝有自動門的暢通易達洗手間昨未開放，需以輪椅代步的李先生稱不解為何該洗手間關閉，希望園方在下場測試賽開放；李認為場內輪椅位足夠，圍欄高度適中，未有遮擋視線，但看台通道寬度不夠，日後人多或會較擠擁。

另外，港鐵宋皇臺站月台和大堂設多個指示往體育園的牌，記者由D出口步行約5分鐘即到達場外，沿路有多個指示牌。明報記者 黃廸暉

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