體育園再辦20場測試 練迎5萬人 稱昨1500人運作順 陳國基：下月賽事測售票

預計明年首季開幕的啟德體育園設3個場館，分別是可容納5000人的青年運動場、1萬人的體藝館（室內體育館）及5萬人的主場館。記者昨午2時許由港鐵宋皇臺站步往啟德青年運動場，沿途有大量指示牌指示往體育園方向。持票者3時可進場，進場前要接受安檢（見另稿）；場內設小賣部提供飲品及輕食，售價10元至40元不等。記者見場內工程大致完成，僅跑道仍未劃線及上色。

下月欖球賽現正售票

開場前多名官員到場視察，包括楊潤雄、保安局長鄧炳強和副局長卓孝業、體育專員蔡健斌等，政務司長陳國基與運輸及物流局長林世雄亦有到場觀賽，賽事最終以2比2完場。楊潤雄於賽後稱，青年運動場11月16日舉行第二場測試賽，預計12月於啟德體藝館辦測試賽；主場館則會在明年1月初舉行約1萬人參與的測試賽，之後逐步增加至5萬人。陳國基補充，下月的測試賽主要是測試售票。

據香港欖球總會網站顯示，下月16日下午4時在啟德青年運動場舉行的香港對巴西15人欖球國際邀請賽，門票正發售，成人票100元，小童票50元。

陳：觀眾離場後數分鐘抵宋皇臺站

陳國基稱根據其觀察，昨大部分觀眾聽從政府呼籲利用港鐵到達及離開；賽事後首批觀眾6至7分鐘已離開運動場，再花數分鐘已抵宋皇臺站，認為離場人流非常暢順，秩序良好。大會賽後向觀眾發問卷，陳說調查目的是希望聽取意見，包括交通安排、場地及設施等，又形容是次測試賽是「很寶貴的經驗」。

身兼跨部門演練小組執行長的副警務處長周一鳴稱，警方早前已成立演練專責組，以「紅隊」概念，因應不同場館和設施制定不同測試目標，全方位檢視場地及交通安排、處理突發事件等，專責組在測試賽和演練後會與相關部門探討細節，冀完善各項措施。

港鐵在測試期間在宋皇臺站和啟德站實施部分列車及車站特別安排，包括密切留意車務運作並安排「空載列車」候命、加派人手協助乘客等。港鐵稱，未來數月的籌備和測試過程會全力配合園方及政府部門整體計劃和交通方案，持續優化安排，並陸續實施列車及車站特別安排。

議員倡高位設指示牌 市民：泊車點不清

有入場觀賽的立法會議員陸瀚民稱，宋皇臺站至青年運動場沿途設大量指示牌，但日後若有更多人進場，坐地指示牌有可能受人潮阻擋，令後排人潮未知方向，建議在高位設大型指示牌。駕車到場的陳先生說，啟德附近未見有清晰指示泊車點，最後需繞場館3次才找到附近停車場；笑言雖不熟地點，但認為今次作為測試賽，有關單位應預計有觀眾會駕車，建議未來園方再辦活動時做好交通研究。

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