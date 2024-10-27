何永賢：劏房平均租金5200 按年降300

何永賢接受有線新聞《有理有得傾》訪問指出，根據當局經租賃通知書（表格AR2）蒐集分間單位資料，顯示劏房平均租金有很大變化，一個單位分間成8個劏房，頭房和尾房租金不同，鄰近廁所的及有窗戶的價錢也不一樣。她稱，合規單位租金未必一定租金貴，主要視乎地點，租戶可按各自需要及負擔能力，在市場尋找合適單位。

不擬讓劏房戶優先上樓 免鼓勵住劣屋

何又說，預計今年底向立法會提交法例取締劏房，當局會以先易後難方式執法，但強調不會考慮讓正輪候公屋的劏房戶提早或優先上樓。她解釋，公屋輪候有本身系統，與處理劏房問題或《簡樸房條例》不能直接掛鈎，否則會鼓勵更多人先入住簡樸房或惡劣劏房，希望可優先被取締，此舉反而會引起很大問題。

稱須淘汰執整只佔3萬多戶 料供應足

至於納入為合標準的簡樸房，何永賢稱相關細節仍可討論。「如居住的房間沒有窗戶，只單靠抽氣扇，大家感覺是否不能接受？」目前約11萬戶居於分間單位，何說要淘汰或須執整的只佔3萬多戶，留在市場「簡樸房」有逾7萬戶，相信供應已足夠。

何永賢表示，關於取締劏房及推出「簡樸房」相關政策與標準，細節今年底會到立法會交代，冀各界給予意見和接受。