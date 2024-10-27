新裝單位窗向光井 二房東擬出租至「死線」止蝕

稱倘重裝需再斥60萬 憂無法回本

包租妹出租仔科技有限公司創辦人陳顯熹向業主租入約800平方呎旺角單位，分間後每間劏房面積約150平方呎，自7月起裝修，裝修費用合共約60萬元。他說，「簡樸房」標準仍未落實，倘政府最終要求房窗不能對光井，他需再花費約60萬元重新改建整個單位，擔心無法回本。為防蝕本，陳打算在寬限期內出租至最後一刻，「一定是租得有多久就多久，去到deadline（死線）前一日，我們才叫租客走」。

內地購水電表 水署：未認可自購表

陳顯熹7月亦租入佐敦約800平方呎單位，同樣分間成5間劏房，現已完成裝修。因應租務管制實施，陳於內地購入水電表，再修改成符合香港規格，透過應用程式監測各戶水電量。他稱單位幾乎已達「簡樸房」標準，不過記者發現單位仍未添置火警偵測器，水表也未獲水務署認可。

對於自行改裝水表能否獲認可，水務署回覆稱，考慮到市面水表質素參差，物料及準確度未必符合《水務設施規例》的要求，未能認可自購水表。被問及日後落實「簡樸房」標準後有否足夠人手應付水表認可申請，署方稱去年已成立專責小組加快處理劏房安裝獨立水表的申請，將視乎申請情况適時調動人手及考慮聘請顧問公司協助處理。