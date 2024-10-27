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廁所駁渠難做好 測量師促訂指引

【明報專訊】「簡樸房」要求設獨立廁所，倘單位多個劏房須加設，便須做駁渠工程。香港測量師學會前會長何鉅業表示，廁所屬劏房最難做好的地方，需加厚地台並有足夠位置藏排污渠，惟地台厚度受小型工程所限，且若過厚或加重樓宇負荷，故希望政府制定相關技術指引，「讓人做『簡樸房』做得簡便」。

地台難太高駁渠受限 過厚增樓宇負荷

何鉅業說，劏房所在位置未必是單位原有廁所位置，業主須接駁各劏房廁所排污渠至原有大廈主排污渠，業主一般會加厚地台藏渠，常見問題為地台未做好防水，會漏水至樓下或地台批盪位置；地台亦要有合理斜度，排污物才可冲走以免積聚喉管造成淤塞，引起衛生問題。

何指出，除排污渠外，廁所去水渠亦要接駁主喉管，但地台高度受小型工程規定所限，不會過高，加上已藏各劏房排污渠，導致沒足夠位置安裝U形隔氣彎管，去水渠需接駁到排污渠，礙於地台高度所限，去水渠易接駁到排污渠的不正確位置。

何鉅業認為，加厚地台需用英泥沙，材料重，加重樓板負荷，「健康樓宇無問題……但舊樓最重要是維修，地台、樓板石屎要穩陣，千萬不要裏面爆石屎，鋼筋又弱化，樓宇負荷就不理想」，故建議政府為劏房接駁排污渠及去水喉等制定技術指引參考，希望「讓人做『簡樸房』做得簡便」，以免業主加厚地台時對樓宇結構造成過度負荷，或有關工程超出小型工程規定，最後要聘請專業人士評估。

防水紕漏常見 可致滲漏

資深結構工程師倪學仁表示，現時很多劏房已有獨立廁所，技術問題不大，但部分渠務設計不善或工藝不良，業主或沒做好防水和維修，導致滲漏，呼籲業主做好維修及找信譽良好的師傅施工。

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