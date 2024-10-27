房局：不合規劏房二房東同負刑責 經營者關注新例與租管例有矛盾 盼釐清細節

明報記者 蔡穎琳

局方：視乎諮詢偕律政司敲定方案

房屋局表示，在建議的簡樸房規管制度下，若涉及二房東負責經營出租不符合標準的分間單位，當局的構思是相關二房東亦須負上刑事責任，並參考了現行《業主與租客（綜合）條例》第IVA部關於分間單位租賃管制的做法，當中就「業主」的定義包括有權不時就任何相關處所收取租金的人，因此亦包括二房東。局方又稱，將視乎12月展開諮詢時立法會及持份者意見，與律政司進一步研究和敲定最終方案。

符合標準單位將名為「簡樸房」，政府料全港約11萬劏房中約三成不符標準，業主出租不合標準單位須負刑責，並擬設12至18個月登記期，12至24個月寬限期。特首李家超曾公開表明，最高刑罰應為判囚兩至三年。

二房東：租期內無法趕客改成簡樸房 合約難釐定

包租妹出租仔科技有限公司為裝修公司兼劏房二房東，經營約600間劏房，月租約5000至1萬元，客源主要為月入2萬至3萬元的白領或內地專才。創辦人陳顯熹稱，政府未來為劏房制定最低標準，有助鼓勵有心經營劏房者入市。但他關注刑罰會否過重及尚未交代執行細節，例如《業主與租客（綜合）條例》要求劏房要有連續兩項規管租賃（即首期及次期租賃），每項租期為兩年，若有劏房兩年租期內須改成簡樸房，於租期屆滿前終止租賃或會犯法；若未能在寬限期內改建，亦要負上刑責。他質疑合約應如何釐定，「是否我一提及『刑事』就可以霸王硬上弓，趕走個租客？」

陳顯熹又說，倘落實法例措施時才確定細節，恐嚇退不少營運者，令租金上漲，盼政府盡快釐清刑罰細節。他透露，有業主反映擔心二房東因劏房不合標準而「走佬」逃避法律責任。

投資者料倘執法強硬 租金短期升兩三成

樓宇投資者呂宇健為利駿集團股東之一，該集團早前改名「簡樸新生活集團」，計劃發展簡樸房租賃市場。呂稱現經營約1700間劏房，當中以業主身分經營約三分之一，其餘則以二房東身分經營。呂舉例，擴大劏房面積需改動全個單位，涉大量裝修費，可能無法回本，故料經營不合標準劏房的業主會退場，包括還原再放租或出售單位。

被問租金會否上漲，呂說若執法強硬或嚇走部分業主，當供應減少而需求不變，相信租金短期上升兩三成。不過呂仍對未來劏房市場樂觀，說簡樸房標準讓營運者有法可依，他亦向集團提議額外提供1萬間簡樸房作安置，透過增加供應來降低劏房市場租金。

香港業主會會長佘慶雲稱，已有劏房業主表示有意退場，因政府擬定刑罰為刑事，亦有最少四成或以上劏房營運者屬二房東，業主憂無法以「不知情」作抗辯理由而選擇退場，盼政府釐清責任。

江玉歡稱部分非業主分間 倡考慮責任誰屬

選委界立法會議員江玉歡表示，部分劏房由二房東分間，與業主無關，建議政府考慮責任誰屬，惟業主多考慮利益優先，如要定期認證及有可能負上刑責，或嫌麻煩退市，預料措施落實時劏房供應下跌，令租金上升，最終等同「罰市民」。她期望政府謹記取締劏房原意，不要只顧懲罰，應讓市民「安心上車」。

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