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恐龍化石展出附200字簡介 參觀者籲增元素

【明報專訊】本港東北面島嶼赤洲恐龍化石出土，屬香港首次發現恐龍化石。古蹟辦前日舉行公眾專家講座，昨日起則在香港文物探知館展出恐龍化石，吸引近百人入場。

文物探知館昨早10時許開放，首批完成部分清修的恐龍化石擺放在館內玻璃櫃，旁邊附有約200字中英簡介。發展局文物保育專員蔣志豪前日在講座稱，玻璃櫃屬「專業級的展覽櫃」，經專家建議後將化石搬到室內展館亦屬「最合適做法」。

有稱經濟效益「翻天覆地」

香港出土恐龍化石，有參觀者表示難以置信，認為化石十分珍貴，能為香港帶來「翻天覆地」的經濟效益；亦有家長帶同兒子到場，說以往在港展出的化石均在外地發現，難得有「港產」恐龍化石，希望展覽可增設更多元素，例如赤洲簡介、恐龍習性、互動遊戲等，吸引小朋友了解更多恐龍資訊。

專家：荔枝莊八仙嶺或有

恐龍專家、中大生命科學學院助理教授文嘉棋昨早在港台節目《千禧年代》說，觀察到赤洲恐龍化石表面磨損，相信部分已露出地面一段時間，若在同一位置繼續發掘，可能會找到更多化石。他說一般來說若位置及環境適宜，甚至能保存整具恐龍屍體。

文嘉棋表示，只有在沉積岩才可發現恐龍化石，香港雖有很多恐龍時代的石頭，惟大部分屬無機會找到化石的火山岩；不過，西貢荔枝莊、大埔八仙嶺等亦有沉積岩，有機會找到恐龍化石，相信今次找到的恐龍化石可供市民參考，日後行山時若遇到疑似化石的石頭，也可向當局通報。

相關字詞﹕恐龍化石

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