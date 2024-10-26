匡智會事件後 孫玉菡：已辦業界學習會汲教訓

議員：天眼片不常覆核淪擺設

實政圓桌立法會議員田北辰認為閉路電視作用應是提防，質疑社署突發巡查有否包括查看閉路電視片段，若無人定期覆核，待事件發生、有人舉報才用來蒐證，「只會淪為擺設、無用的錄影帶」。

匡智會日前回覆本報稱，涉事院舍於公眾位置裝有閉路電視，機構按社署要求的服務質素標準定期抽查及監察。被問事發後有否翻查該院舍近月閉路電視片段以調查有否其他受害人，該會稱已將所有相關閉路電視片段紀錄交予警方。

孫玉菡在港台節目《千禧年代》稱，匡智會成立的獨立檢討委員會將查明主因，包括涉事職員有否濫用權力，人手問題未必是主因。被問涉事院舍會否被「釘牌」，他說要先查清事件主因，若僅是別有用心者處心積慮做壞事，應與機構運作問題分開看待。

團體質疑不即公布損知情權

孫玉菡日前被問為何沒即時公布事件，他說要顧及受害人及其家庭情况。弱智人士家長聯會主席黃偉雄昨在商台節目《在晴朗的一天出發》批評當局於事發逾兩個月後才公布，造成危險先例，而未有即時公布，會令很多有子女輪候院舍的家長產生疑慮，嚴重剝奪其知情權。