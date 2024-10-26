違涉虐條文遭警告 東華：不涉虐 4殘院機構回應 未答為何沒公布事件

孫玉菡：顧私隱難鉅細無遺

社署網頁僅披露相關院舍警告事項所涉的《殘疾人士院舍實務守則》條文，但無提及發生何事。勞福局長孫玉菡昨在港台節目《千禧年代》被問發警告信後會否進一步公布詳情，他說警告信目的在於讓業界學習及告誡涉事機構，但要考慮相關者私隱，不可鉅細無遺。

明愛樂華宿舍、保良局景林宿舍、基督教家庭服務中心尚美家舍的警告事項，涉及《實務守則》「殘疾人士院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式的虐待，包括身體虐待、精神虐待、疏忽照顧、侵吞財產、遺棄及性虐待」等；東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍的警告事項牽涉「應為住客提供安全及受保護的居住環境。院舍亦應制訂適當有效措施，保障他們的私隱和尊嚴，並確保所有住客免受任何形式的欺凌、侵犯或虐待」等。

東華：涉不當處理智障學員

東華三院回覆稱，事涉兩名前線員工處理智障學員行為及情緒時手法不當，中心主任知悉後即時立案調查、報警及呈報社署，各方了解後，包括學員未有受傷等，故認為不涉虐待。東院稱中心已加強職員培訓及監察機制，並向兩名涉事員工紀律處分及終止僱傭關係；基於保障服務使用者私隱，不能透露詳情。

保良局：院舍外 不涉員工舍友

保良局稱院舍知悉事件後立即嚴肅跟進，發現事件並非發生於院舍範圍內，涉事者非宿舍員工或舍友，而院舍已立即上報社署及通知執法部門等。保良局稱基於事件發生在院舍範圍外，社署提醒院舍制定清晰工作指引，確保舍友外出安全。香港明愛稱由於事件已進入司法程序，未能公開細節或評論；知悉事件後已立即按既定程序跟進，亦向相關部門呈報。

基督教家庭服務中心：

涉不當處理舍友財務

基督教家庭服務中心稱事件涉及職員不當處理舍友財務，得悉事件後第一時間向殘疾院舍牌照事務處呈報，涉事職員已即日離職。會方對事件深表歉意，正檢討以完善內部監管措施及加強員工培訓，特別是有關財務處理的指引，而事件已交警方調查，暫不評論個案細節。