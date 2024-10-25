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專家再登赤洲 發展局：有信心掘更多恐龍化石

【明報專訊】本港首次發現恐龍化石備受關注，參與研究的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）昨早再聯同古蹟辦登上赤洲發掘。發展局文物保育專員蔣志豪稱有信心發現更多恐龍化石，會盡快和專家完成清修工作，並開展下一步科研計劃。發展局長甯漢豪昨早在電台節目稱，初步估計島上還有更多化石，專家仍需時深入研究確定恐龍品種，預計明年作學術發布。

古蹟辦昨舉行首場恐龍公眾講座。發展局前日提到，推測化石屬距今1.45億至6600萬年前的白堊紀，來自年長蜥腳類或鳥臀類恐龍。古脊椎所副研究員裴睿昨在講座解釋，來港前已知香港有白堊紀地層，赤洲有大量褐紅色砂岩，而在廣東廣西等地相似的褐紅色岩石，以往同樣曾發掘到白堊紀恐龍化石。

外形扁平 中科院專家料屬恐龍肩或腰

古脊椎所副研究員趙祺補充，研究所從長約1.5厘米的恐龍化石中切割出薄於0.1毫米的骨質樣本，從中發現一個個細小「吸收坑」，屬骨質疏鬆迹象，推斷化石來自較年長恐龍，而化石外形較扁平，很可能屬恐龍肩或腰部。

蔣志豪說，在漁護署協助下，古蹟辦聯同古脊椎所專家昨起已帶同發電機登上赤洲切割岩石，分離恐龍化石並作進一步清修。他說首批完成初步清修的恐龍化石已安排在文物探知館展出，公眾今起可參觀。他期望年底前能開放工作室，讓公眾隔着玻璃見證化石清修過程。他說得悉有市民提議發展「恐龍經濟」，會適時考慮加入具香港特色的安排。

甯漢豪昨在商台節目稱，漁護署人員幾年前在赤洲做恆常工作時找到這些化石，過程中取出切片，放在超級顯微鏡上看到骨骼形態，再與既有恐龍研究資料對比，才確立是恐龍。

親見化石 參觀者稱「幾開心，但睇唔明」

昨出席講座的周先生說，是次出土能鼓勵更多年輕人了解本地島嶼，自己曾數次到訪赤洲，好奇會否在其他島嶼如馬屎洲、荔枝莊等亦會發現恐龍化石。出席者陳先生說，能親眼看到本地恐龍化石「係幾開心，但睇唔明」，幸有專家講解，讓他了解化石出土過程。

相關字詞﹕恐龍化石

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