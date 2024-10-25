擬建「藝術廊總匯」涵創作交易倉儲 業界料難吸拍賣行

擬建「藝術廊總匯」選址商場「11 SKIES」及二號客運大樓旁，機管局署理行政總裁張李佳蕙稱將設藝術家工作室，料數十間畫廊進駐。她說「藝術廊總匯」是本港首個集藝術創作、鑑賞及交易於一身的項目，同時可用亞博館作藝術活動及展覽場地，冀成為全球最大型藝術交易中心。至於大型藝術品倉儲設施面積逾5萬平方呎，計劃明年上半年起招商，料2026至2028年落成啟用。

倉儲設施明年上半年招商

黑國強說，兩大拍賣行佳士得及蘇富比已改變每年兩季在灣仔會展辦大型拍賣的模式，分別在中環租用商廈作總部恆常拍賣，其中佳士得租約長達10年。他說本港畫廊、古董店等集中在中上環，區內有高級酒店和商場等配套，反問機場有何條件吸引拍賣行進駐。

《施政報告》提出由西九文化區領頭建設文藝創意產業鏈，黑國強憂慮機場「藝術生態圈」定位與之重疊。他說西九有大型文化項目、商業設施及酒店等配套，可做藝術品交易等，機場則可作後勤基地，建立大型倉儲設施。他說巴塞爾藝術展在港的展場已逾2萬平方米，若機場倉儲設施僅5萬平方呎（約4645平方米），是遠遠不足。