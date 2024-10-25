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千億建「機場城市」 遊艇灣吸貴客 另建高級酒店 機管局負擔三成餘額企業承運

【明報專訊】《施政報告》建議「機場城市」規模擴大一倍，機管局昨日公布最新發展藍圖，擬增加多個項目吸引高端旅客，包括興建附設出入境設施的遊艇碼頭，提供600個泊位，並增建高級酒店；另參考日本魚市場的「空運鮮活市集」。局方表示，整個項目耗資1000億元，當中三成由機管局承擔，撇除早前已融資部分，計劃發債或以現時債券再融資80億至100億元，餘額為商業及酒店項目，由企業投資承建和營運。

運輸及物流局回覆查詢稱，政府毋須負擔項目資金，機管局正商討營運細節、土地及財務安排，將於明年上半年制訂發展大綱。

「鮮活市集」運動遊樂設施 2029起陸續啟用

機管局主席林天福及署理行政總裁張李佳蕙昨向傳媒介紹「機場城市」藍圖，多個項目針對高端旅客，包括興建提供600個泊位的「遊艇港灣」及配套設施，分佈在港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東填海區。張李佳蕙稱，「遊艇港灣」將成為本港最大遊艇碼頭，並設出入境設施，容許大灣區旅客駕駛遊艇來港，料2029至2031年落成。其他項目包括在機場島興建高級酒店，增設附有獨立出入境服務的頭等及商務艙專用貴賓室，以及已動工擴建、處理私人飛機航班的商用航空中心。

「機場城市」亦設多個休閒及旅遊設施，2029至2031年陸續啟用，其中參考日本魚市場模式的「空運鮮活市集」及運動遊樂綜合設施將毗鄰港珠澳大橋香港口岸，另在機場島海濱設水上休閒娛樂設施，提供滑水等活動。

泊位600 業界：遊艇旅遊有商機

香港遊艇業總會主席周基倫認為，在機場增設遊艇泊位有助業界發展，去年本港持牌遊艇有逾1.2萬艘，政府轄下及遊艇會泊位合共僅4000個。他說近年因經濟不景及移民潮，確有部分遊艇離港，不過整體泊位仍供不應求。對於當局冀推動遊艇旅遊，周認為確有商機，惟大灣區遊艇市場有限，本港遊艇數目及價值均高於大灣區其他城市，建議善用機場位處珠江口的地理優勢，同步發展本港遊艇北上旅遊，並簡化遊艇過境程序。

需60公頃官地 再發債融資百億

機管局預計，擴大「機場城市」規模需使用約60公頃政府土地，主要集中在港珠澳大橋香港口岸人工島；林天福稱仍就地契事宜與政府磋商。連同「11 SKIES」等已展開項目，「機場城市」預計耗資1000億元，林稱機管局承擔約300億元，撇除早前已融資約200億元，需發債或透過現時債券再融資80億至100億元，餘額為商業及酒店項目，由企業投資承建和營運。林稱機場定位非「巴士站」，應主動爭取客源，今次規劃針對高端旅客及年輕客群，並善用本港稅制等獨特優勢，發展「藝術生態圈」、「空運鮮活市集」等，相信鄰近城市如深圳無力仿效。

《施政報告》提出本港建立國際黃金交易中心，現時機場金庫容量150公噸，林天福說會先增至200公噸，僅需些微改動，未來再覓地興建容量達1000公噸的金庫並不困難。

姚柏良：推一站式旅程 定位異西九體育園

機管局董事會成員、旅遊界議員姚柏良認為，「機場城市」定位有別於西九文化區及啟德體育園，主要為旅客提供毋須離開機場的「一站式旅程」。機場島現有3間酒店，連同東涌多間酒店，姚說目前房間供應已夠，但相信隨三跑啟用及「機場城市」發展，未來需求將大增。另一董事會成員、立法會議員陳仲尼認為，新規劃可成為本港旅遊業新亮點，機管局財政足以負擔額外投資100億元。

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