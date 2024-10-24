事隔兩月公布 涉性侵院舍兩學員 匡智會助理舍監被捕

兩男女事主中度智障

社署：已向機構發警告 狄志遠促公開調查報告

社署稱高度關注事件，已向機構發出書面警告。立法會社福界議員狄志遠對事件感到震驚，促請機構盡快向公眾交代並公開調查報告。

翻查社署網頁，該署於8月28日向匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍發出警告，該院舍為輕至中度智障人士提供住宿服務。

接家長查詢後跟進 匡智會：即時解僱

匡智會昨晚公布一宗「職員嚴重違規案」，指今年8月轄下一單位接獲家長查詢後，隨即就個案報告上司及跟進調查，包括翻看閉路電視片段，及後發現兩名學員疑曾被傷害，懷疑作案者屬該單位員工；該會就事件報警及通報社署，鑑於該人明顯違反員工行為守則，已即時解僱；警方已拘捕及落案起訴該人，該會正全力配合警方調查，因案件正循司法程序處理，不便透露詳情。

該會稱對事件深感痛心，強調對任何不當對待學員行為採取零容忍態度；事發後即時派遣社工團隊及臨牀心理學家為兩名學員及其家人提供支援及輔導。

會方設獨立檢討委會 檢視保護措施

該會已成立獨立檢討委員會，檢視機構對服務者保護措施並提出改善建議，由香港律師會前會長熊運信任主席，成員包括浸會大學副校長（教與學）周偉立及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。該會早前成立監察調查委員會，就管理層提交的調查和跟進工作作督導和審視，亦邀請雷張慎佳任獨立顧問，雷太過去兩個月就內部情况檢視並提出建議，本月向委員會提交報告。管理層已就該單位開展新增措施如調配人手、加強監察和改善編更安排。

社署稱高度關注事件，已要求院舍和營辦機構全面調查和提交改善方案，院舍8月向社署殘疾人士院舍牌照事務處呈交特別事故報告，指懷疑有男職員當值期間侵犯兩名服務使用者；該署知悉事件後隨即跟進，包括派員突擊巡查院舍、要求營辦機構嚴肅處理事件，另已與勞福局和營辦機構執委會及管理層會面聽取匯報。

社署稱，已向營辦機構發出書面警告，並要求提交詳細調查報告及落實改善措施，包括檢視人手安排、加強管理人員對院舍日常運作的監察、增加對前線員工督導和培訓、持續監察職員操守等。

警方回覆稱，8月14日接獲大埔一院舍職員報案指懷疑發生性侵犯案件，涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友，大埔警區重案組第二隊接手調查，經調查後拘捕懷疑涉案38歲男子，案件已進入司法程序。

狄志遠對事件感到震驚，稱可能是個別員工操守問題，但機構有責任保護智障人士、設監察機制和對員工有足夠培訓。他促請機構盡快向公眾交代並公開調查報告，期望機構嚴肅跟進，防範同類事件。