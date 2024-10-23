濕貨攤競者少兩成 有對罵求「高抬貴手」

有感市道欠佳 叫價謹慎

昨日競投因現場氣氛「熾熱」而間中中斷。參與競投的蘇小姐說屢見不鮮：「你畀佢哋嘈啦！」她今年是第二年參與競投，稱今年參與人數比去年少兩成，叫價也是慢慢升，甚少有一口多3000元的大幅叫價。她今年以8.5萬元投得濕貨「雙連位」，較去年約12萬元便宜近三成，認為市道前景不被看好，導致競投者表現謹慎。

昨上午競投時段，最後一個、靠近天后出入口的濕貨攤位展開競投時，50多歲的房女士向另一中年男競投者大喊：「我做開㗎哥哥，你畀我啦！」惟對方未有退讓，繼續多次出價。該攤位最終由房女士以4.7萬元投得，她激動得雙手合十。她事後解釋，在該攤位已擺檔賣花逾30年，有情意結，競投只為賣花給熟客，不望大賺。她說原預算4萬元，「市道已經很差，很多人北上，他還要『頂行』我，我賺回人工已經要還神！」

指非靚位價升 蘭花大王棄爭

今年「蘭花大王」楊小龍預算10多萬元，稱要拿下10個濕貨攤位，最終只投得7個，最貴一個4.4萬元。他說以往非路口位置的攤位萬多元便可成交，今年卻被推高至4萬元或以上，遂放棄競投足10個攤位。

楊過往多次被傳媒拍攝到因爭奪攤位而顯得勞氣，昨日卻相對平靜，他說：「年紀大我冇火了！」

明報記者 曾諾晞