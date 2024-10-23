維園年宵最貴快餐檔價跌17% 低疫前六成半 中標者：市道差競爭大減

最貴檔18.2萬 高底價6萬

近天后兩個各12萬無競爭

維園年宵3日競投共提供395個攤位，4個面積5米乘4米快餐攤位昨早競投，未算激烈，最貴一個成交價18.2萬元，高出底價約6萬元；同靠近銅鑼灣出入口的另一快餐攤位則以18萬元成交。兩個近天后出入口的快餐攤位同僅一人出價，結果由同一人各以底價約12萬元投得。翻查資料，2019年最貴快餐攤位成交價是破紀錄的52萬元，但該攤位面積較大，若以呎價比較，今次成交價低約36%（見表）。

以最高價投得快餐攤位的吳先生將連續第二年在維園年宵擺檔。他說是次攤位成交價比去年約20萬元便宜，估計因市道不好，少了競爭，去年有10多人爭奪，今年只剩一兩個。吳稱不擔心受市民北上消費影響，認為大多數港人農曆年間會留港過節，對生意抱平常心。

吳表示將售賣港式食品如雞蛋仔、魷魚等，每款30至40元，將在口味上添新意，例如玉子燒配海膽、鹹蛋等。他說去年邀請女僕店員坐陣，打趣說：「不知今年找些大隻佬又行不行？」

濕貨攤位競投相對激烈，最貴一個經21口叫價以7.5萬元成交，較底價6530元高出逾10倍，但仍較去年最貴濕貨攤位8.4萬元低約一成。濕貨攤位平均價20,316元，總成交額約355.5萬元，較去年首天518.2萬元少逾31%。

首天濕檔總成交少去年三成

最貴7.5萬 低去年一成

投得最貴濕貨攤位的王先生稱，20多年來都在同一個十字路口攤位賣花，去年他以7萬元投得，今年貴近一成，「我不介意多付5000元，最重要是熟客能找到自己」。他預期生意與往年相若，亦不擔心市民北上會影響消費。他說其花檔多售賣外國花，從荷蘭、新西蘭入貨，又有熱門品種如日本櫻花和富貴子，難跨境買回港，有信心能吸客。

首日維園年宵競投共175個濕貨攤位，當中11個以底價成交。食環署高級總監許素卿稱，不少攤位競投價高於底價，相信已反映競投者對市場的預期，日後會因應情况審視定價。

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