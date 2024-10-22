明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

熱帶氣旋周末闖南海 路徑有變數

【明報專訊】天文台昨日表示，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大可能進入南海東北部，惟其後路徑有變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採西北路徑較為靠近華南沿岸。天文台預料，一股東北季候風補充會在本周後期影響華南，受東北季候風及熱帶氣旋共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

季候風共同影響 周末料大風驟雨

天文台昨午發出的9天天氣預報，周六本港離岸及高地風力間中達7級，屬強風程度，當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，海有湧浪；後日（周四）最低氣溫22℃，濕度介乎35％至70％。

天文台稱，昨晚8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約980公里，料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

本周後期風勢增強及有雨，而屆時多項戶外大型活動舉行，包括明日至下周日（27日）在中環海濱活動空間舉行的美酒佳餚巡禮；下周日啟德體育園公眾運動場舉行首場測試賽事，以及同日馬會舉行今季首次跑馬地馬場日馬賽事。

翻查天文台資料，今年先後有3個熱帶氣旋吹襲本港，其中超強颱風「摩羯」，天文台在9月5日發出8號東北烈風或暴風信號；而歷來有紀錄的最晚發 出全年最後一個熱帶氣旋警告信號，是2021年風暴「雷伊」，當年12月20日11時20分發出，打破了1974年颱風「艾瑪」的紀錄。

上 / 下一篇新聞