熱帶氣旋周末闖南海 路徑有變數

季候風共同影響 周末料大風驟雨

天文台昨午發出的9天天氣預報，周六本港離岸及高地風力間中達7級，屬強風程度，當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，海有湧浪；後日（周四）最低氣溫22℃，濕度介乎35％至70％。

天文台稱，昨晚8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約980公里，料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

本周後期風勢增強及有雨，而屆時多項戶外大型活動舉行，包括明日至下周日（27日）在中環海濱活動空間舉行的美酒佳餚巡禮；下周日啟德體育園公眾運動場舉行首場測試賽事，以及同日馬會舉行今季首次跑馬地馬場日馬賽事。

翻查天文台資料，今年先後有3個熱帶氣旋吹襲本港，其中超強颱風「摩羯」，天文台在9月5日發出8號東北烈風或暴風信號；而歷來有紀錄的最晚發 出全年最後一個熱帶氣旋警告信號，是2021年風暴「雷伊」，當年12月20日11時20分發出，打破了1974年颱風「艾瑪」的紀錄。