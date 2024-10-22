熱帶氣旋周末闖南海 路徑有變數

【明報專訊】天文台昨日表示，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大可能進入南海東北部，惟其後路徑有變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採西北路徑較為靠近華南沿岸。天文台預料，一股東北季候風補充會在本周後期影響華南，受東北季候風及熱帶氣旋共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。
季候風共同影響 周末料大風驟雨
天文台昨午發出的9天天氣預報，周六本港離岸及高地風力間中達7級，屬強風程度，當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，海有湧浪；後日（周四）最低氣溫22℃，濕度介乎35％至70％。
天文台稱，昨晚8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約980公里，料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。
本周後期風勢增強及有雨，而屆時多項戶外大型活動舉行，包括明日至下周日（27日）在中環海濱活動空間舉行的美酒佳餚巡禮；下周日啟德體育園公眾運動場舉行首場測試賽事，以及同日馬會舉行今季首次跑馬地馬場日馬賽事。
翻查天文台資料，今年先後有3個熱帶氣旋吹襲本港，其中超強颱風「摩羯」，天文台在9月5日發出8號東北烈風或暴風信號；而歷來有紀錄的最晚發 出全年最後一個熱帶氣旋警告信號，是2021年風暴「雷伊」，當年12月20日11時20分發出，打破了1974年颱風「艾瑪」的紀錄。