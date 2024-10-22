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周日千人「試場」 青年運動場內外昨仍有工程

【明報專訊】啟德青年運動場周日（27日）舉行本地足球乙組聯賽，作首次「試場」，有千人進場，測試場地運作及設施。本報記者昨午到體育園一帶觀察，發現附近路段已增設入園方向指引，路况良好，但青年運動場內外仍有工人進行工程。

記者昨午以港鐵宋皇臺站D出口為起點，步行約兩分鐘就到達「試場」場地青年運動場（公眾運動場）。記者甫步出車站出口，已見前方沿路設有貼上大型箭嘴標示圍板，清晰指引民眾前往體育園方向。有正負責張貼指示的工人稱昨早約9時已開始張貼。

宋皇臺站至體育園路况佳

由宋皇臺站出口至體育園路段，已鋪設水泥地面，路况暢順良好，惟沿路未見有遮蔭位置。青年運動場毗鄰有居屋啟悅苑地盤正在施工，並見有車常在該路段出入。

由於青年運動場仍被大量護欄包圍，記者昨只能在場外觀察，見到場內有工人在跑道工作，有工人操作推土機；亦見有外露鐵架、木條及建築材料，顯示場內有工程尚未完工。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨午到場視察，從局方發放照片可見場內的觀眾席及草坪已竣工，並見工人在觀眾席及草坪之間的跑道進行工程。

至於青年運動場外，毗鄰的「啟德車站廣場」地盤工程亦未竣工，不少工人仍在搬運砂石及操作推土機。有負責鋪設路磚工人透露今日就可完成鋪磚，亦有數名工人稱未知竣工日期。

記者亦到園內主要舉辦大型盛事的主場館外觀察，見主場館仍有工程進行；而由主場館往來啟德港鐵站的行人路段未開通，需繞道體育園外圍，或經鄰近商場通道回到港鐵站出口。

明報記者

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