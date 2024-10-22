體育園周日起辦4測試賽 練疏散 「或要行到鑽石山站」 議員恐損旅客印象

青年運動場周日試港乙 派票千人

根據中國香港足總網站昨顯示，下周日下午4時半，啟德青年運動場（公眾運動場）將上演西貢對黃大仙的乙組聯賽賽事，只限受邀者進場。

佔地約28公頃的啟德體育園設3個場館，分別是可容納5000人的青年運動場、1萬人的體藝館（室內體育館）及5萬人的主場館。楊潤雄昨早在港台節目《千禧年代》表示，體育園會陸續舉辦不同測試賽，下周日測試賽採用派門票方式，有1000人進場，目標是測試場地；12月會在體藝館舉辦測試賽；明年1月在主場館辦測試賽。

逐步增觀眾 開幕前共20萬人演練

楊說，辦測試賽時亦會測試售票及進場等情况，亦會做多場演練，包括人流疏散及逐步增加觀眾人數，預計正式開幕前，演練人數和測試賽人數共達20萬。

至於疏散安排情况，楊潤雄說已制定不同方案，包括如何分流觀眾前往港鐵啟德站及宋皇臺站，其間需花多少時間；下雨時觀眾步行速率減慢、較多長者及幼童參與的賽事亦會減慢步速，「或者必要時會否行遠些，譬如去到鑽石山站、彩虹站」等，強調需演練。

主場館行到鑽石山站

Google地圖顯示需38分鐘

據Google地圖顯示，由體育園主場館對出的承啟道步行至鑽石山站，步程需時約38分鐘，而兩地相隔約2.7公里。

楊潤雄昨午亦到體育園視察，指周日測試賽場地鄰近宋皇臺站，預計大部分觀眾乘搭港鐵前往場地，港鐵已就該站和啟德站運作安排做準備。他並已要求啟德體育園有限公司確保試業活動安排暢順，做好有關行人設施和環境改善工作。

江玉歡籲做好路線指引密密練

江玉歡向本報表示，若體育園正式開幕後，要求觀眾需步行至鑽石山站及彩虹站可謂非常困難，舉例外國遊客不熟路，體育園距離該兩個站較遠，質疑政府或園方是否會安排工作人員帶路，「遊客對香港印象好大影響」，籲當局做好路線指引及應急方案。她認為，政府應有觀眾駕車、乘港鐵及巴士等估算數字，倡當局舉辦測試賽及演練數量愈多愈好，亦要從中汲取經驗，改善不足地方。

《施政報告》提到，「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，並就安全部署、人群管理等作充分預案和演練。楊潤雄表示，小組會與啟德體育園有限公司制定吸引大型賽事及表演來港的策略；又會對九龍城及土瓜灣區商戶因應體育園落成而需轉型作整體考慮。

大球場養草礙大賽 如重建考慮成本

另外，《施政報告》提出政府會重新檢視香港大球場改建計劃，楊潤雄稱政府近年推動很多盛事，但一些意見指本港場地不足，他認為既然大球場有機會改建，應重新檢視改建計劃是否最適合現今社會。至於大球場未來定位，楊說要視乎大球場未來發展方向，指場內設施老舊，花時間養草等因素是舉辦大型賽事的限制，惟重建則要考慮成本、環保及承載力等問題。

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