明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

體育園周日起辦4測試賽 練疏散 「或要行到鑽石山站」 議員恐損旅客印象

【明報專訊】預計明年首季開幕的啟德體育園下周日（27日）迎來首場測試賽，近日不少立法會議員關注交通配套問題，文體旅局長楊潤雄昨日表示，當局已制定不同疏散方案，包括分流觀眾往鄰近港鐵站；又稱「或者必要時會否行遠些，譬如去到鑽石山站、彩虹站」。立法會議員江玉歡認為，要外國觀眾步行至鑽石山站，恐影響他們對香港的印象，籲當局做好路線指引。

青年運動場周日試港乙 派票千人

根據中國香港足總網站昨顯示，下周日下午4時半，啟德青年運動場（公眾運動場）將上演西貢對黃大仙的乙組聯賽賽事，只限受邀者進場。

佔地約28公頃的啟德體育園設3個場館，分別是可容納5000人的青年運動場、1萬人的體藝館（室內體育館）及5萬人的主場館。楊潤雄昨早在港台節目《千禧年代》表示，體育園會陸續舉辦不同測試賽，下周日測試賽採用派門票方式，有1000人進場，目標是測試場地；12月會在體藝館舉辦測試賽；明年1月在主場館辦測試賽。

逐步增觀眾 開幕前共20萬人演練

楊說，辦測試賽時亦會測試售票及進場等情况，亦會做多場演練，包括人流疏散及逐步增加觀眾人數，預計正式開幕前，演練人數和測試賽人數共達20萬。

至於疏散安排情况，楊潤雄說已制定不同方案，包括如何分流觀眾前往港鐵啟德站及宋皇臺站，其間需花多少時間；下雨時觀眾步行速率減慢、較多長者及幼童參與的賽事亦會減慢步速，「或者必要時會否行遠些，譬如去到鑽石山站、彩虹站」等，強調需演練。

主場館行到鑽石山站

Google地圖顯示需38分鐘

據Google地圖顯示，由體育園主場館對出的承啟道步行至鑽石山站，步程需時約38分鐘，而兩地相隔約2.7公里。

楊潤雄昨午亦到體育園視察，指周日測試賽場地鄰近宋皇臺站，預計大部分觀眾乘搭港鐵前往場地，港鐵已就該站和啟德站運作安排做準備。他並已要求啟德體育園有限公司確保試業活動安排暢順，做好有關行人設施和環境改善工作。

江玉歡籲做好路線指引密密練　　

江玉歡向本報表示，若體育園正式開幕後，要求觀眾需步行至鑽石山站及彩虹站可謂非常困難，舉例外國遊客不熟路，體育園距離該兩個站較遠，質疑政府或園方是否會安排工作人員帶路，「遊客對香港印象好大影響」，籲當局做好路線指引及應急方案。她認為，政府應有觀眾駕車、乘港鐵及巴士等估算數字，倡當局舉辦測試賽及演練數量愈多愈好，亦要從中汲取經驗，改善不足地方。

《施政報告》提到，「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，並就安全部署、人群管理等作充分預案和演練。楊潤雄表示，小組會與啟德體育園有限公司制定吸引大型賽事及表演來港的策略；又會對九龍城及土瓜灣區商戶因應體育園落成而需轉型作整體考慮。

大球場養草礙大賽 如重建考慮成本

另外，《施政報告》提出政府會重新檢視香港大球場改建計劃，楊潤雄稱政府近年推動很多盛事，但一些意見指本港場地不足，他認為既然大球場有機會改建，應重新檢視改建計劃是否最適合現今社會。至於大球場未來定位，楊說要視乎大球場未來發展方向，指場內設施老舊，花時間養草等因素是舉辦大型賽事的限制，惟重建則要考慮成本、環保及承載力等問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞