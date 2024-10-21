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環團抽查10商場 4間平均溫度低於建議

【明報專訊】綠惜地球上月抽查本港10間大型商場的溫度及光度，結果顯示，有4個已簽署政府推行之《節能約章》的商場，平均溫度低於政府建議的24℃至26℃。環境及生態局稱，若發現有場所不符合《約章》要求，政府會要求機構負責人改善，如處所仍不符要求，會從《約章》名單中被剔除；機電署會視察參與計劃的場所，今夏共發現4個不符《約章》要求的情况，有關場所收到該署勸喻後已改善，暫無場所從名單中被剔除。

4間已簽《節能約章》

環境局：倘續不符要求 會剔出名單

綠惜地球環境事務主任陳霆軒稱，9月11至15日做調查，溫度測量於每個商場的中層採樣，共5個採樣點，分別為四角及中間一點，會避開出風位及商店出入口。結果顯示，中環國金中心商場、尖沙嘴圓方及海港城，以及銅鑼灣時代廣場，均錄得平均溫度低於24℃，4個商場均已簽署《節能約章》。整體10個商場的最低溫度，有8間低於24℃。

7間光度超建議值 時代廣場最高

光度方面，綠惜地球根據香港綠色議會建議商場室內長廊的參考照明度為50至300勒克斯（lux）去量度商場光度，發現7間的室內光度高於建議值，最高的是時代廣場，錄得566 lux，最低是東涌東薈城名店倉，僅46.4 lux。本報向時代廣場查詢，截稿前未獲回覆。

陳霆軒稱，翻查10個商場提交機電署的最新能源審核報告，普遍節能表現有改善，但最低溫度卻低於政府建議，可見仍有節能空間。

國金中心商場回覆稱，一直把商場室溫控制於24℃至26℃，惟不同時分、室外溫度、人流多寡皆會對室溫造成不同影響，商場會檢查不同位置感應器，確保不會因故障影響溫度調校；商場照明設備則使用節能燈具，同時必須在租戶營商環境、顧客安全及減碳節能之間作考慮，於不同位置作出合理及人性化之設定。

相關字詞﹕節能約章

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