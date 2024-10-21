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能效例十載 156商業建築耗電反增 880座完成兩輪能源審核 整體表現有改善

【明報專訊】《建築物能源效益條例》自2012年生效，規定商業建築物須每10年做能源審核，以檢視能耗表現，至今有880座已完成兩輪審核，整體能耗表現有改善，但環保團體綠惜地球發現，當中156幢建築物用電量不減反增，耗電增長最多的10幢建築包括科學園實驗室大樓、房署及房協商場，以及賽馬會會所等。環團認為現時法例有漏洞，建築物提交審核報告後，即使耗能上升亦毋須負任何責任，且前後提交的報告亦可以不同標準審核，參考價值成疑。

「耗能上升毋須負責」 環團指漏洞

環境局：能耗增未必代表能源效益變差

環境及生態局回覆本報稱，留意到建築物的能耗或「能源使用指數（EUI，Energy Utilization Index）」會受一籃子外在因素影響，例如實際運作需要、人流和天氣變化等，能耗或EUI較前高並不一定代表該建築物的能源效益或能源管理變差。政府早前就修例建議諮詢業界，局方稱，為確切反映建築物能源效益和推動節能，修例建議包括強制公開能源審核報告內的技術性資料，例如影響建築物能耗最大的中央空調系統的能效數值，方便公眾直接比對，亦可促進業界和建築物業主協作訂立節能目標及計劃，實施節能改善方案。

綠惜地球檢視已獲機電工程署發出能源審核表格的建築物紀錄（截至9月19日），發現有2656幢商業建築物已完成首次能源審核，當中880幢已完成新一輪審核，結果顯示該880幢建築物的EUI平均為每平方米每年耗電104千瓦時（縮寫為104，下同），較首次審核的132下降約21.2%。雖然整體耗能有改善，但當中156幢建築物的EUI不減反增。

科學園實驗室大樓EUI上升最多

園方稱兩次計法不同租用率增

據機電署紀錄，頭10位EUI指數上升最多的建築物中，香港科學園9W及11W座的EUI指數升近300排榜首，「十大」中亦包括由房屋署及房協管理的商場，而排第10位的賽馬會雙魚河鄉村會所，最新EUI高達829.36（見表）。馬會回應稱，新一輪審核除規定的4項屋宇裝備，同時自願提交燃氣等其他能源，故EUI有所增加，若只計及規定的裝備，EUI較10年前減5.4%。

香港科學園回覆稱，科學園在2013及2023年採用不同統計方法，科學園二期包括9W及11W在內的大樓採用中央區域供冷系統，2013年將二期供冷電量全計在另一幢大樓，2023年則將中央區域供冷系統的耗電量按各大樓實際耗電量計算，故出現較大差異。科學園又表示，9W及11W本身是生物科技實驗室大樓，租用率較10年前大升，耗電量亦增加。另一上榜的油塘商場「大本型」，房署稱2013年首次審核時，逾五成商舖仍在試業，該年的EUI未能充分反映商場全面營運時的能耗情况。

10商場EUI IFC最高 稱因計算面積不同

另外，綠惜地球抽查已完成新一輪能源審核的10個大型商場，發現中環國際金融中心（IFC）商場耗電量亦錄得增長，新一輪審核的EUI較前增約4.2%，EUI達301.55，是各商場中最高，較東薈城名店倉的76.11多出3倍。國金商場回覆稱，商場2021年做的審核中，於提交總面積時把各樓層的架空面積剔除，若採同樣標準，商場於2021年的EUI較2013年減約14%。

綠惜地球倡要求商場交節能目標計劃

本港建築物電力使用佔總用電量約九成，產生的碳排放佔全香港逾半。綠惜地球認為，政府應把握修例機會堵塞漏洞，包括加入更嚴謹監管機制，要求審計後能耗較前高的建築物擁有人，向機電署提供合理解釋及有時效的改善方案；要求商場於審計後向署方呈交節能目標及計劃；改善EUI文件的設計，方便公眾查閱和比較場所的EUI表現。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕建築物能源效益條例

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