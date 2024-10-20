33.7℃締最遲酷熱紀錄 國慶巴士展模型熱「熔」全撤

75模型18有部件變形

一連4日的巴士巡遊暨展覽「巴士往昔 拾一回憶」昨在維園揭幕，是政府今年國慶亮點慶祝活動之一，展出10輛退役和現役巴士，包括75年前引入的第一代雙層巴士，另有巴士模型展。記者現場所見，75個巴士模型放在一個「75」字樣的透明裝置內，每個模型外加蓋一個亞加力膠箱；最少18個模型不敵高溫熔化，有車窗、車廂內的樓梯等部件脫落或變形。

巴士公司借出 政府構思設計

署方回應稱，部分巴士模型因高溫出現變形，而模型由專營巴士公司借出，因高溫天氣可能在展覽期間持續，徵詢巴士公司後已安排移走相關展品，希望觀展市民諒解。展覽將如期繼續舉行。政府未回應有關裝置是否失當、需否向巴士公司賠償。

據悉，將巴士模型放在「75」字樣透明亞加力膠箱的設計為政府提出的構思，模型於展後需歸還巴士公司。

天氣方面，天文台昨早10時15分發出酷熱警告，傍晚6時取消。天文台科學主任麥佩緹表示，昨天廣東沿岸少雲、風勢弱，故氣溫較高。她續稱，一股清勁至強風程度的偏東氣流昨晚起逐漸影響廣東沿岸，今明兩日多雲或陣雨，氣溫有所下降。