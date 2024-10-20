偕部委商河套資金出境 孫東：獲部分積極回應

河套決策運作將分3層

孫東昨出席《施政報告》記者會稱，河套園區涉「十四五」規劃，特區政府高度重視，在第一層面會由特首主持督導委員會，由創科局擔當秘書處，負責具體政策及統籌工作。第二層則由他聯同深圳市政府領導共同主持「河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組」，就發展河套重大事項研究協商，相關工作會及時向督導委員會匯報。第三層則是港深創科園有限公司，由創科局常任秘書長任董事會主席，負責香港園區整體發展實務工作，包括上蓋建設、招商、招租、營運、維護等。

港府正與國家部委探討在河套區試行創新措施，孫東稱內地資金出境需符合相關法規，河套區屬「國內境外」一個非常特殊區域，冀爭取國家在資金出境上有便利安排。他說，過去一段時間已與國家科技部、法改委、財政部等緊密磋商，已獲部分積極回應，大致方向是內地合資格企業或機構若需在河套香港園區參與合作研究或落戶，如企業能符合園區重點發展策略，資金出境可有便利。他形容這屬「非常敏感的問題」，香港方面需要做好工作，「小心處理國家給予的優惠政策，讓國家安心放心」，日後措施才能進一步放寬。

港府將推出「創科加速器先導計劃」資助專業初創企業服務機構來港，孫東解釋，與歐美、內地相比，本港較成熟專業的加速器基地較少，冀吸引機構在港建立平台，為境外來港初創提供共享空間、資源、人力支援，將更多優質初創帶入香港。

5大研月面機械人 署方：航天局委派任務

當局將在InnoHK下設研究中心參與嫦娥八號任務，創科署長李國彬昨表示，目標是完成一項由國家航天總局委派的任務，研發一款可兼顧流動充電、在月面嚴峻環境下靈巧操作的「多功能月面作業機械人」，該中心會由科大牽頭，港大、中大、城大及理大學者參與，並與上海航天技術研究院等合作。

（2024年施政報告）