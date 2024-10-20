自言不諳阿拉伯語 林世雄：司機自學美事

稱機場城市謹慎融資 政府不出資

就啟德綠色智慧集體運輸系統可提早3年於2031年啟用，東九龍及洪水橋/厦村類似項目則未能提早，林世雄解釋，啟德走線成熟及較短，且對周邊影響小，故可同步處理法定程序、招標等工序，又說綠色智慧集體運輸系統較輕巧，相信可縮短建造期。他續稱，坊間對東九龍項目走線有許多不同意見，當局盼再規劃及諮詢，強調會爭取盡快完成東九龍及洪水橋/厦村項目。

至於機場城市項目擬擴大一倍所致的造價升幅，林稱機管局明年上半年公布發展大綱時會提及相關資料，該局會以謹慎的商業原則負責項目融資，政府不會出資。

謝展寰：回收量增半 研改良徵費

另外，《施政報告》未再提垃圾收費計劃，同場的環境及生態局長謝展寰稱，早前因應主流民意暫緩，強調當局減少廢物的初心從來無變，而自年初擴大減廢回收和增加宣傳後有很大效果，回收量增加超過一半，家居廚餘回收量亦多了4倍，形容是鼓勵市民繼續減廢回收的好機會，當局下一步會研究改良計劃，最重要是持續監察和評估整體社會參與度，重申明年中向立法會匯報進度和交代看法。

（2024年施政報告）