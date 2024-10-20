明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

自言不諳阿拉伯語 林世雄：司機自學美事

【明報專訊】政府銳意開拓中東及東南亞旅客市場，上周的《施政報告》提出鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊。被問到會否擴展至港鐵及巴士，運輸及物流局長林世雄昨日稱會與其他機構研究，又重申當局是期望車隊網頁或應用程式會有阿拉伯語，非要求各「的士大佬」學阿拉伯語，笑言「我自己都唔識」，但若司機能自學「Hello」等簡單阿拉伯語，令遊客賓至如歸，「都是一件美事」。

稱機場城市謹慎融資 政府不出資

就啟德綠色智慧集體運輸系統可提早3年於2031年啟用，東九龍及洪水橋/厦村類似項目則未能提早，林世雄解釋，啟德走線成熟及較短，且對周邊影響小，故可同步處理法定程序、招標等工序，又說綠色智慧集體運輸系統較輕巧，相信可縮短建造期。他續稱，坊間對東九龍項目走線有許多不同意見，當局盼再規劃及諮詢，強調會爭取盡快完成東九龍及洪水橋/厦村項目。

至於機場城市項目擬擴大一倍所致的造價升幅，林稱機管局明年上半年公布發展大綱時會提及相關資料，該局會以謹慎的商業原則負責項目融資，政府不會出資。

謝展寰：回收量增半 研改良徵費

另外，《施政報告》未再提垃圾收費計劃，同場的環境及生態局長謝展寰稱，早前因應主流民意暫緩，強調當局減少廢物的初心從來無變，而自年初擴大減廢回收和增加宣傳後有很大效果，回收量增加超過一半，家居廚餘回收量亦多了4倍，形容是鼓勵市民繼續減廢回收的好機會，當局下一步會研究改良計劃，最重要是持續監察和評估整體社會參與度，重申明年中向立法會匯報進度和交代看法。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕林世雄 運輸及物流局 機場城市 啟德 啟德智慧集體運輸系統 的士車隊 阿拉伯語 施政報告2024 施政報告

上 / 下一篇新聞