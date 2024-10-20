明年初擬試無人機運藥送外賣 地點研數碼港離島北都 業界指大廈多難定位不可行

修例草案盼明年前半呈立會

黃偉綸表示，會按風險為本原則安排試點項目優次，期望試點可覆蓋不同地形及發展密度的地區，當局亦會與內地商討跨境航線，為跨境直升機及物流服務建立基礎。他續稱，發展低空經濟涉及修例，包括制訂25公斤以上無人機的規管架構，載人無人機則須立新法例規管，期望明年上半年提交草案予立法會，爭取本屆立法會通過。

試點項目今年底接受業界申請，期望明年初試行。黃稱，工作組將負責審批項目試點申請，運輸及物流局長林世雄為副組長，其他成員包括創科局、文體旅局、商經局、環境及生態局、發展局、民航處。

黃偉綸：現談經濟貢獻不切實際

黃偉綸昨引述內地機構「賽迪顧問」報告稱低空經濟潛力大，內地去年低空經濟規模估算約5060億元人民幣，2026年達1萬億元人民幣。至於對本港經濟效益，他稱本港發展屬起步階段，現階段談經濟貢獻不切實際，完成試驗且有具體項目推出後，會請政府經濟專家顧問評估。

稱路線空間大 太陽風暴非隱憂

近日兩度有無人機表演受太陽風暴干擾取消，對於未來發展低空經濟會否受影響，黃偉綸稱無人機表演對位置準確度要求高，以厘米為單位，但用作送貨時路線有很大空間，不認為太陽風暴會對低空經濟構成隱憂。

總會：現技術或需到指定地取外賣

無人機總會主席楊景賞認為，本港發展低空經濟要有效益，重點應發展跨境物流，舉例內地有大型無人機可「送米送橙」，載貨重量數十公斤以上，認為政府應放寬可在港使用的機型。他不認同「無人機送外賣」可帶來經濟效益，因現階段技術不能代替人把外賣送到門口或任意一幢大廈樓下，市民或需到指定地方取件。他認同可先在園區試送文件，不應跨區，並須公開所有測試數據，以釋除公眾對安全疑慮。

學者憂私隱 倡用於建築保養

理大航空及民航工程學系助理教授文偉松也不認同本港適合發展無人機外賣及快遞經濟，稱有關需求多集中在高樓大廈及住宅市區，一來有安全及私隱疑慮，飛行期間無人機鏡頭或蒐集到市民人臉信息，二來大廈間會反射信號，難精準定位。文認為，較理想應用場景為建築物保養及測量，無人機圍繞建築物不會有空域問題及較安全。

明報記者

（2024年施政報告）

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