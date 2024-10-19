3亡猴來自海外 研究指可潛伏10年

東南亞常見 美引入柬猴曾現案例

漁護署助理署長薛漢宗稱，類鼻疽在東南亞和澳洲北部常見，該些地區的動物園曾有動物因此菌死亡，而香港亦曾有零星感染個案。翻查資料，美國於2020年從柬埔寨引入的猴子中曾發現類鼻疽案例，而日本獸醫學會於2022年亦曾發表文章，指在223隻泰國野生猴子中，類鼻疽病菌的血清陽性率為14.35%。

學者：何時病發視乎免疫系統

中大生物醫學學院講師鄧美娟說，類鼻疽在猴子族群常見，尤其在東南亞及澳洲北部，潛伏期一般為2至4周，但亦可長達數年，感染後會否或何時病發，很視乎猴子自身的免疫系統，若免疫系統較弱，數天內已可病發。她說，猴子的免疫系統除受日常照顧影響，天氣亦為因素，近年全球氣候變化引起更多極端天氣，猴子要適應也會有壓力，繼而影響免疫系統平衡。