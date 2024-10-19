明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

3亡猴來自海外 研究指可潛伏10年

【明報專訊】政府推斷園內工程翻出的泥土為猴子感染類鼻疽源頭，惟泥土樣本核酸測試（PCR）結果呈陰性，政府正種菌確認結果。翻查資料，美國疾病控制及預防中心（CDC）2022年曾發表研究，稱從流行地區進口並自然感染類鼻疽的非人靈長類動物，潛伏期可長達10年才病發。對於是次事件會否與猴子進口時已帶菌有關，署理康文署長徐曉露昨在記者會回應稱，離世的9隻猴子中，3隻是與外國動物園交換而來，但並非近期到港，最近一隻引入園內已是6年前。

東南亞常見 美引入柬猴曾現案例

漁護署助理署長薛漢宗稱，類鼻疽在東南亞和澳洲北部常見，該些地區的動物園曾有動物因此菌死亡，而香港亦曾有零星感染個案。翻查資料，美國於2020年從柬埔寨引入的猴子中曾發現類鼻疽案例，而日本獸醫學會於2022年亦曾發表文章，指在223隻泰國野生猴子中，類鼻疽病菌的血清陽性率為14.35%。

學者：何時病發視乎免疫系統

中大生物醫學學院講師鄧美娟說，類鼻疽在猴子族群常見，尤其在東南亞及澳洲北部，潛伏期一般為2至4周，但亦可長達數年，感染後會否或何時病發，很視乎猴子自身的免疫系統，若免疫系統較弱，數天內已可病發。她說，猴子的免疫系統除受日常照顧影響，天氣亦為因素，近年全球氣候變化引起更多極端天氣，猴子要適應也會有壓力，繼而影響免疫系統平衡。

上 / 下一篇新聞