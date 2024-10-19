9亡猴染類鼻疽 料涉翻土工程 疑人員鞋沾泥帶菌入籠 土壤樣本陰性待種菌

隔離猴情况穩定 園區仍關

動植物公園本周日及周一（13及14日）分別有8隻和1隻猴子死亡，包括3隻屬極危物種的棉頂狨猴、4隻白面僧面猴、1隻白臀長尾猴及1隻松鼠猴，另有1隻白臀長尾猴隔離觀察。

楊潤雄表示，月初公園曾因維修籠舍附近花牀底的灌溉喉管而做翻土工程，哺乳類園區的工作人員或穿著沾有泥土的鞋進入籠舍，令猴子受感染，其後或因受感染猴子體內病菌濃度高，再與其他猴子親密接觸，導致今次事件，惟目前僅能根據環境證供估算，觀察中的白臀長尾猴情况穩定。

問需否關園 楊潤雄：措施已夠

對於涉事工程現况及是否需要閉園，楊說翻土工程「一日已搇番晒」，市民不會接觸到深層泥土，籠舍已用消毒藥水及高溫徹底清潔，哺乳類園區至昨日仍關閉，預防及跟進措施已足夠。本報向康文署查詢翻土位置，署方昨晚表示無補充。

毒測陰性 解剖揭脾大量菌

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗稱，署方本月13及14日收到康文署提交的猴子屍體及相關樣本，測試後發現甲型流感、猴痘、新冠病毒、鈎端螺旋菌均呈陰性，毒理學測試亦發現對農藥及老鼠藥等呈陰性。他說，解剖其中一隻死亡的白面僧面猴時，發現其肝臟及脾臟有異變，脾臟細胞含大量細菌，經化驗確認是類鼻疽，其後另外8個樣本亦發現該菌。他說該菌在亞洲常見，一般存在於泥土和水中，本港動物亦曾有零星感染個案，涉事猴子為外來品種，據外國經驗屬較易受感染；有文獻指出該菌在靈長類的潛伏期約一周，推算涉事猴子身亡前約5至7天受感染。

防護中心：一般不會動物傳人

薛引述園內獸醫稱，有猴子死前兩日食慾不振，較平時安靜，獸醫已採取所需治療措施，惜兩日後猴子死亡。

衛生防護中心總監徐樂堅稱，漁護署提交17個猴子的生物樣本，經類鼻疽PCR測試全數呈陽性，而10個猴子食物樣本、9個水樣本及25個泥土樣本均為陰性，泥土樣本正做細菌培植檢查，數日後有結果。徐說，該菌一般不會人傳人及由動物傳人，事件發生後園區工作人員健康狀况良好，綜合相關資料，認為今次事件屬單一事件，暫認為對市民影響很低，毋須擔心受感染。

中大生物醫學學院講師鄧美娟分析，猴子在出現病徵後兩日內便死亡，主要是引發了會攻擊免疫系統的敗血病，而染疫後迅速發展成敗血病原因有三：一是猴子身上可能有傷口，令細菌直接入血；二是類鼻疽菌濃度很高，致猴子染疫後即日便發病；三是猴子本身免疫系統差，令病情急劇惡化。

學者稱圈養動物爆發罕見

或欠防護意識 促訂守則

鄧認為被圈養動物出現類鼻疽爆發十分罕見，若泥土確為細菌源頭，今次事件本可避免，最大問題是園方人員防護意識不足，不知道泥土中或有細菌可致猴子染病，沒採取防護措施，例如在籠外工作後不應穿原有工作服入籠，應更換全身衣物；而工作人員在照料猴子時亦可能疏忽，或以為猴子打鬧、抓癢等致身上有傷口普遍，未及時處理傷口致細菌輕易乘虛而入。她建議當局制定安全守則，日後要求工作人員在接觸及餵飼動物時須穿防護衣，加緊監察猴子身體狀况。

鄧又稱，若發現猴子發病後即時處方廣譜抗生素，雖不足以單獨治療類鼻疽，但或有一定功效可暫緩病情，建議如再有同類事件，獸醫可考慮處方，以控制爆發。至於應否在園內泥土撒熟石灰殺菌，鄧稱熟石灰靠改變土壤酸鹼值殺菌，應用在動植物公園未必適合，或會影響植物生長，建議用專用消毒藥水。她認同未必需要全園關閉，但如園內有其他正做工程的區域，則應考慮關閉以防再爆發。

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