涉推途人出馬路捱撞 青年被捕 疑不滿事主勝桌球賽囂張

案發周一晚上11時許，49歲姓陳事主在太子道東Mikiki商場對開等巴士，被陌生男子從後一推，失平衡跌出馬路，撞向一輛剛駛離站的巴士，施襲者沿太子道東往觀塘方向逃去。陳面、手及肩膀擦傷，被送往伊利沙伯醫院治理。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，陳經常參加桌球公開賽，於本港桌球界薄有名氣，案發前曾在新蒲崗一間桌球室參加英式桌球公開賽，並以局數4比2勝出賽事。

黃大仙警區刑事情報組督察周俊軒稱案情嚴重，經情報分析及翻查閉路電視片段後鎖定涉案男子，探員前晚在牛頭角拘捕謝，他報稱任職倉務員。根據初步調查，案發前兩人曾於另一地點相遇，謝疑不滿對方言行舉止，遂跟至巴士站施襲，暫無證據顯示被捕人有精神病，相信屬個別事件，並非「無差別」襲擊。被捕男子已被帶署扣查，預計稍後會被落案起訴。據了解，事發稍早時間，被捕人與事主曾身處同一個地方消遣，兩人當時無衝突，亦無對話。據悉，被捕人施襲當日為桌球比賽的觀眾。