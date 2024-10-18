求情有稱治罪心切犯錯 警長萌死念求診精神科

辯方求情稱，林華嘉已婚並育有兩名子女，他曾獲上司、市民及公眾人士嘉許，被讚揚負責任、做事全力以赴，於2016年晉升警長；他服刑將不能照顧年老的母親及陪伴孩子成長。辯方稱林並非有預謀犯案，亦無可能重犯，盼兩罪判刑同期執行。

辯方表示被告莫志成案發時剛入偵緝隊兩個月，一心除暴安良及打擊罪惡，可能因過分投入急切想把有罪之徒繩之於法而犯下大錯；莫只描述案中事主露宿者阿十管有毒品的方式，而非描述是否真的藏毒，不涉插贓嫁禍和揑造證據。至於被告尹栢詩，辯方形容她品性純良、正直及樂於助人。

有稱立志從警 毀前途聲譽「極大懲罰」

辯方稱被告梁飛鵬已婚、育有兩名年幼女兒，需支持家庭經濟和供養母親，他停職後收入驟減，妻子任職餐廳服務員幫補家計。梁有志服務社會，曾因公受傷，2019年被推薦接受總區指揮官嘉獎，但因社會事件擱置；梁將無法再當警員，人生蒙陰影。

至於當日與梁一起行事的被告龐雋詩試圖遮鏡頭但不果，辯方稱以其年資和當日工作，絕不可能是主張遮鏡頭者；龐大學畢業後一心加入警隊，因案承受的懲罰已超過罪行。

辯方又稱，被告陳守業自小立志當警察，目前是足球總會三等足球裁判員，求情信顯示他品格良好，誠懇、勤奮及抱有理想，上司和朋友對他高度讚賞；定罪使他失去一直夢寐以求的工作，前途和聲譽盡毁，已是極大懲罰。辯方稱陳沒因涉事行為而獲利，對司法公正實質影響低。