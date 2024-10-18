屈露宿者藏毒 6警囚25至41月 官斥濫權誣告圖掩不當行為 打擊警隊司法公信

警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩和陳守業受審後，被裁定於2020年2月4日各一項意圖妨礙司法公正罪成，警長林華嘉被裁定同日兩項意圖妨礙司法公正罪成（見表），6人當時同屬深水埗特別職務隊第一隊，均已停職。眾被告聞判表現平靜，有親屬落淚。

本報向警方查詢罪成6人是否被解僱，罪脫兩人是否已復職，警方回覆稱非常重視人員操守，任何人違法必嚴正處理，並於司法程序完成後按程序跟進。

社協幹事：知法犯法 謝法庭還無家者公義

社區組織協會幹事吳衛東表示感謝法庭「還無家者公義」。他說警員權力和責任特別大，被告知法犯法，罪加一等，認同加刑。至於本案未披露誣衊緣由及主腦，吳稱警員不應任由案件發生，狼狽為奸。

法官張潔宜判刑時重申妨礙司法公正是嚴重罪行，並引述上訴庭在楊受成案指此罪是危害公眾利益，它打擊在社會執法的核心及摧毁公眾對制度的信心，法庭須採取強硬手段來保障信心。張官提到，上訴庭指出只會在例外情况下考慮非即時判監，若涉虛假指控無辜的人，唯一適當判刑就是即時監禁，而警員犯案亦會令整個制度崩潰，破壞警方聲譽，更應嚴厲處理。

張官稱，本案被告在記事冊等作虛假陳述，警方、控方及法庭往往依賴警員證供，所以本案較同類案件嚴重，揑造證據誣告藏毒的情節亦嚴重。張官強調，警方職責是撲滅罪行，然而被告不但沒履行職責，反而濫權誣告市民，同時遮蓋或意圖遮鏡頭來防止警方調查時的不當行為被拍下，令公眾對警隊公正失去信心，打擊大眾對司法制度的信任。

官指涉遮鏡頭4人配合 屬加刑因素

張官續稱，涉遮鏡頭的4人非單獨行事，屬加刑因素，而涉誣告的3人同時犯案也朝同一目標；雖無證據顯示案件經精心策劃，但他們互相配合，可見有共識，而即使無證據指明誰是主謀，惟警長林華嘉作為案中最高級警員，應有責任監督隊員依法行事，故其刑責較重。對於辯方稱誣告案中事主露宿者阿十藏毒一事應輕判，張官表示不同意，稱若阿十當年繼續被控，因冰毒性質較嚴重，加上阿十有毒品相關案底，他或面對較重判刑。

張官接納遮掩鏡頭只維時幾分鐘至幾十分鐘，而誣告情節更涉及事後記錄，後者顯得較為堅持犯案；阿十其後也被撤控，另一事件的鏡頭沒被遮蓋，因此沒證據顯示司法公正最終被妨礙。對於辯方求情稱莫志成是以「天真的嘗試」來「強化」簡單藏毒案，張官反駁這和裁斷互相牴觸，阿十作虛假招認的原因不明，不認為他藏毒是證據確鑿，而被告揑造證據誣告無辜者，令他經歷不必要的法律程序。

警長監督失職 每罪加刑6月

張官表示，林華嘉伙同被告犯案，較高級的他沒履行職責監督隊員，反而容許甚至指示隊員作出不法行為，並親身參與，故就每罪上調刑期6個月；但考慮林多年在警隊服務、候審期間承受壓力，酌情減刑4個月，總刑期為監禁3年5個月。梁飛鵬、龐雋詩被判監2年1個月；莫志成、尹栢詩和陳守業則判監3年1個月。

【案件編號：DCCC 123/21】

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