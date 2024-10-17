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獎學金吸帶路學生 打造留學品牌

【明報專訊】去年《施政報告》提出放寬8間資助大學取錄非本地生的限額，倍增至佔核准學額40%，今學年起實施。政府消息昨透露，八大非本地學士生現平均佔本地生約23%，較上學年約19%高，又稱現行限額非「終極上限」，惟未知何時准再放寬，又稱會向國家教育部積極爭取放寬本港自資院校的非本地生收生限額。

新一份《報告》提出推廣「留學香港」品牌，爭取舉辦國際教育會議及展覽，並透過獎學金等吸引更多境外學生來港升學，尤其東盟及其他「一帶一路」國家。理大校長滕錦光日前稱本港院校「主要問題」是外來學生以內地生為主。政府消息人士昨稱，開拓內地以外的「新市場」需時，非一兩年內可完成。

隨非本地生增加，宿位需求亦升。《報告》昨提出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府消息指，當局會公開招標，由發展商負責改裝宿舍，一幢宿舍或可讓幾間院校的學生使用。港大、科大、浸大、嶺大、東華學院等院校昨表示歡迎。

設本地生深造獎學金

為鼓勵本地生深造，《報告》設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，下學年（2025/26）起，每年為最多1200名修讀指定研究院修課課程的本地生提供獎學金。此外，政府稱明年提交修訂《專上學院條例》草案，以完善自資專上院校的監管和質素保證機制。

（2024年施政報告）

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