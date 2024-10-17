獎學金吸帶路學生 打造留學品牌

新一份《報告》提出推廣「留學香港」品牌，爭取舉辦國際教育會議及展覽，並透過獎學金等吸引更多境外學生來港升學，尤其東盟及其他「一帶一路」國家。理大校長滕錦光日前稱本港院校「主要問題」是外來學生以內地生為主。政府消息人士昨稱，開拓內地以外的「新市場」需時，非一兩年內可完成。

隨非本地生增加，宿位需求亦升。《報告》昨提出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府消息指，當局會公開招標，由發展商負責改裝宿舍，一幢宿舍或可讓幾間院校的學生使用。港大、科大、浸大、嶺大、東華學院等院校昨表示歡迎。

設本地生深造獎學金

為鼓勵本地生深造，《報告》設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，下學年（2025/26）起，每年為最多1200名修讀指定研究院修課課程的本地生提供獎學金。此外，政府稱明年提交修訂《專上學院條例》草案，以完善自資專上院校的監管和質素保證機制。

（2024年施政報告）