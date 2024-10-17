三層機制延至明年底 跨界別定新指引

團體籲訂指引必須有教界聲音

第三層機制為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務，政府早前公布，截至今年8月底，第三層接獲約290宗轉介個案。

香港學校訓輔人員協會顧問李建文表示，不反對制定更清晰指引，但學生才是三層應急機制的受眾，制定時「一定要有教育界的聲音，不能用純醫療的角色界定何謂緊急」。他舉例，部分學生在學校的狀况很嚴重、危急，而待他們獲轉介見醫生時「已相隔一段時間，可能已不是最緊急個案」，但不代表他們沒有需要，期望各界勿彼此質疑。

津貼中學議會主席李伊瑩相信，新指引助學界更清晰分辨個案嚴重程度，再作合適轉介，強調校長不會無端申請，只盼「有適當的人在適當的位置提供幫助」。

《報告》亦宣布制訂「精神健康分層護理模式」，釐定教職員、社工及醫護人員等專業在提供精神健康服務的定位和分工；即由教職員及社工處理一般情緒問題及須跟進個案，醫護人員負責較嚴重精神病患個案。

（2024年施政報告）