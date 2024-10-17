體育納小學呈分  2026/27小五實施 人文科學比重乘4 朱國強關注縮班未提新策

明報記者

小五及小六生呈分試成績影響升中派位。教育局昨向小學發通函，公布呈分試各科比重，中英數由以往各乘9降至乘8，原本比重乘6的常識科，分拆為人文、科學科後分別各乘4。新納入呈分體育科比重與視藝及音樂科看齊，每科各乘2。現時各科比重總和與舊制一樣維持38，局方稱體育科評估範疇涵蓋體適能、態度、體育技能及知識。

豁免體育課須醫生紙

教局籲勿過分操練

局方提醒，學校須恆常每學年初派體育課家長同意書，倘學生因健康理由要求豁免上體育課，須呈交由註冊醫生簽發的證明書，註明豁免時段和適宜參與體能活動的建議或強度。政府消息指，倘學生在考試日生病缺席，學校可安排補考，或不計算該次成績，與其他科安排無異，又呼籲家長毋須過分操練運動。

通函又指，持份者普遍支持科學、人文科佔比相同，以及體育科納入評估。教評會主席兼小學校長蔡世鴻昨向本報說，局方減少中英數呈分比重，但各科佔比總和不變屬「突破」。 他稱早前諮詢會得悉，體育科內的「知識」評估可筆試或口試，亦可學科專題研究如訪問運動員等。

朱國強預料，體育科正式納入呈分前，不少小學會率先試行該科計分，建議當局收集意見，不排除學校或提出新比重導致學生太大壓力、公平計分等問題。

殺校問題 政府稱與辦團保持聯繫

另外，近年適齡學童人口下跌，昨公布的《施政報告》在應對「縮班殺校」上被指交白卷。政府消息人士昨表示，教育局與辦學團體保持聯繫，並建議大型辦團將學校遷至新發展區，紓緩重災區的招生困境。政府消息又指，各人才計劃帶動受養人來港入學，惟弱勢學校仍未因此免卻縮班。

朱國強稱，今年縮班殺校數字雖不高，但政府宜為長遠計推出政策，舉例全港140間開5班或以上小一的小學，逐步減至4班。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，《施政報告》未有觸及縮班殺校危機，不代表議題不存在，建議教育局禁止中學以留級生名額收叩門生，只准用於原校留級生，並適當地減少每班派位人數。

（2024年施政報告）