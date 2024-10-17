大球場存廢或現生機 啟德園開幕後定奪

原下半年改建 重新檢視

康文署5年前起醞釀重建香港大球場。不過，《施政報告》提出發展「體育產業主場經濟」， 讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，同時重新檢視香港大球場改建計劃。立法會議員鄭泳舜認為，參考本港籃球隊香港金牛在全國男子籃球聯賽掄元的的經驗，指主場作賽可吸引觀眾入場及購買周邊產品，相信本港不同職業隊伍有同樣能力，冀大球場短期內如常舉辦賽事配合。政府消息指出，會待啟德體育園開幕後再檢視大球場定位。

擬准用資助到灣區租場

去年《施政報告》提出興建的劍擊館及具國際水平的游泳館，政府消息稱，利用土瓜灣一座體育館改建的劍擊館將於明年竣工，但屬臨時性質，需再覓地興建大型劍擊館，游泳館則有待明年研究。鄭泳舜稱本港較少舉辦國際級泳賽，興建永久形式的游泳館浪費資源，建議政府可參考巴黎在奧運期間興建臨時國際級泳館的經驗。

對於本地體育設施持續不足，政府擬放寬康文署「體育資助計劃」，容許現時政府未能提供設施的相關總會運用場租資助到大灣區租用體育設施。同時研究以羽毛球、乒乓球及棒球為試點，容許熱門項目的總會運用撥款租用大灣區場地。

另外，施政報告亦提出推廣體育仲裁。立法會議員霍啟剛建議由「亞非法協香港區域仲裁中心」承擔體育仲裁中心角色，又指體育仲裁同涉及商業部分，料需求持續增加，香港需盡快成立專責體育仲裁機構。

（2024年施政報告）