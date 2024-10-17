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吸中東內地客 專組發掘景點 申復深圳一簽多行 鼓勵增阿拉伯語資訊

【明報專訊】政府近年極力爭取旅客來港。《施政報告》續提出吸引不同地方旅客，包括內地、中東及東南亞。政府已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。同時推動社會提升相關旅遊配套，例如提供阿拉伯語資訊。為響應「無處不旅遊」概念，政府將設由政務司副司長任組長的「發展旅遊熱點工作組」加強跨部門統籌及發掘潛力旅遊景點。政府消息指工作組將於年底召開首次會議，目標明年上半年制訂旅遊熱點名單。

政府消息稱2028年全球2.5億穆斯林旅客

政府近年銳意開拓中東旅客市場，《施政報告》提出可在機場提供阿拉伯語資訊、鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供資訊、酒店提供禮拜設施等。政府消息稱，去年穆斯林人口佔全球人口27%，預計全球至2028年會有2.5億穆斯林旅客，帶來2250億美元旅遊收益。政府消息表明，一系列便利穆斯林旅客的措施只屬鼓勵性質，相信社會將會因應更多穆斯林旅客訪港而自行增加配套，「賺到錢就係誘因」，又說不會規定司機學習阿拉伯語，司機可以考慮在車內張貼阿拉伯語告示。

爭取的遊客目標亦包括內地客群，政府向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，李家超昨出席電視論壇時亦建議，將「一周一行」有序擴展至深圳以外的其他大灣區城市，稱中央有關部門將積極研究和加速推進。李稱，昔日本港需處理旅客流量問題，惟時移世易兩地已有很大進步，相信放寬措施有助吸引更多內地旅客。

旅業料復一簽多行有助零售飲食

旅遊促進會總幹事崔定邦相信，恢復深圳居民一簽多行有助零售及飲食業界，但深圳旅客大多不會經旅行團訪港，料對旅行社幫助不大。政府昨起亦放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務一簽多行申請門檻和一簽多行簽證有效期，由兩年增至3年，去年已放寬的越南同樣受惠。

推賽馬旅遊 目標吸會展旅客

《施政報告》亦提出推動賽馬旅遊、遊艇旅遊和熊貓旅遊。政府消息指賽馬旅遊屬獨特旅遊體驗，將以會展旅客為主要目標，期望他們參與會展活動後到馬場「包廂」消費。馬會稱，於2023/24馬季共接待9.3萬旅客人次；本馬季首兩個月的觀光旅客逾2.7萬人次。至於遊艇旅遊則涉及邀請私人機構探討在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地建設和營運遊艇停泊設施，期望吸引鄰近地方高增值旅客來港。當局另有意推動會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地發展成活動場地，其中會展站上的用地須先為承載力展開可行研究。

（2024年施政報告）

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