擴回收網絡增設施 未再提垃圾徵費

環團綠惜地球批評僅透過增加公共回收物收集點、廚餘收集設施等，減廢力度不足，促當局勿依賴焚化及拖延源頭減廢措施。

早前「綠在區區」被指營運成本過高，《施政報告》提出檢視「綠在區區」的招標安排和要求，提升其成本效益和服務水平。政府消息稱，檢視「綠在區區」招標時，會考慮其他地點是否合理及方便，營業時間及開支等。

檢視綠在區區招標安排及要求

政府消息人士強調會優化「綠在區區」回收設施服務時間，以提供更好服務，又指在公共屋邨增設的「自助回收站」，料與「綠在區區」類似，但會24小時運作，毋須職員駐守，正覓合適地點，以回應社會對回收設施的訴求。

另外《施政報告》稱首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I．PARK 1預計明年投入服務，政府亦會推進I．PARK 2建設，向「零廢堆填」目標進發。

政府大力推行綠色運輸，《施政報告》提出會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。據悉政府未來數月將交代的士及巴士公司獲發的資助詳情，而當局暫未有計劃資助買氫能巴士，僅資助電動巴士，主要考慮到發展氫能成本高。城巴昨表示計劃購入200部電能巴士。

留7.5億助的士巴士購電動車

政府又會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3000個高速充電器，政府消息人士指出，資助上限料為每個充電器10萬元，形容當局不可能100%資助。

（2024年施政報告）