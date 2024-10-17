欠表現公僕退休機制將諮詢 消息：原則不失公平

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示暫未獲諮詢，料簡化程序與去年方向接近，即嚴謹懲處違規公務員，但他憂慮申述機會再減，影響公務員抗辯機會，又指若檢視涉縮減被評表現欠佳公務員的觀察期，會令公務員壓力和解僱情况「很嚴峻」。

工會憂申述機會再減

《施政報告》亦提出加強公務員治理能力，公務員學院將會推出「政府治理人才培育計劃」，政府消息人士預計計劃明年推出，由部門提名中高級公務員參加，培訓範疇包括領導能力、認識國家發展、培育國際視野，也希望公務員有共同理念，如愛國愛港、以結果為目標等；學院另會加強內部研究和培訓能力建設。

加強管治培訓 增國家國際視野

就中央重大政策、報告等，政府會舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。

（2024年施政報告）