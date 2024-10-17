文創藍圖無下文 報告促楊潤雄快完成

政府：需改擬稿配合發展

楊潤雄：承諾今年內公布

《文藝創意產業發展藍圖》早於2022年施政報告提出制訂，去年施政報告表示會在年內公布，惟至今仍未完成。李家超點名稱已指示楊潤雄盡快完成，會監察進度，「文體旅局可尋求指導和協助」。政府解釋《藍圖》未如期公布，源於藝文界有不同意見及社會經濟變化，需時改動擬稿以切合業界長遠發展。

李家超說，雖然文體旅局為今屆政府新設的政策局，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，符合公眾期望。

《施政報告》附篇提到，文體旅局會在今年底前就《藍圖》諮詢文化委員會，整理後作公布。楊潤雄昨在社交網站回應，承諾今年內公布《藍圖》。

民建聯立法會議員、文化委員會成員鄭泳舜表示，政府已向委員預告，快將開會討論《藍圖》定稿，料未來數周便會開會，期望及後政府盡快公布。他承認《藍圖》籌備時間較長，但認為文體旅局過去一段時間挑戰不少，「每個星期都有事發生」，認為當局一路有推展文藝產業發展。

李家超在《施政報告》提及，另有6項工作未能按指標執行，包括交椅洲人工島環評程序、規管住宅物業回收減費的草案等，但指該6項未完成「有可接納的理由」。

（2024年施政報告）