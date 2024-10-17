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國安篇幅減 重經濟「反恐不鬆懈」 三層防範機制擬年底前推 由特首督導

【明報專訊】《基本法》23條今年3月完成立法，《施政報告》提及國家安全的篇幅亦較往年相應減少，大約300多字，有別往年最長以千字計（見表）。政府消息人士認為，《施政報告》重點是發展經濟，惟反恐工作不應鬆懈，仍需提高警覺，保安局本年底前將引入「三層防範機制」（下稱機制），由「行政長官反恐督導組」領導，再由保安局長轄下的「反恐統籌組」協調各紀律部隊工作小組，具體研究和執行跨部門反恐工作。局方明年亦會推出指引，列明公職人員如何恪守《維護國家安全條例》。

明年推公僕護國安指引

目前本港的恐襲威脅級別維持中度，《施政報告》提出引入機制，政府消息人士期望，反恐工作在政策層面更「系統化」，工作小組須定期提交檢討報告，具體防範工作將待機制引入後，由各部隊以現有資源細化。至於是否每個紀律部隊均會設小組，消息稱，各部隊參與程度或有不同，舉例警隊、入境處及海關需加強反恐工作，消防處及政府飛行服務隊可能僅在專門工作才出動。

對於有意見認為社會回復平穩，國安工作應暫告一段落，消息人士指今年施政重點是發展經濟，惟反恐工作不應鬆懈。

機制防本地恐怖主義

反恐專責組聚焦教育演練

保安局早在2018年成立「跨部門反恐專責組」，被問到專責組與機制分別，消息稱，期望透過機制提升反恐層次及加強領導工作，集中防範本地恐怖主義；專責組則由警方統籌，未來繼續公眾教育及跨部門演練工作。

因應《基本法》23條落實的《維護國家安全條例》今年初生效，保安局明年上半年會推出指引，列明公職人員履行職責時，如何恪守相關條例。被問到若無跟從指引有何後果，政府消息人士強調，指引重點並非懲罰公職人員，主要是確保他們在日常工作期間，包括委員會組成及採購等方面，有更具體方向執行條例要求。

明年修例加強管控火藥槍支

另外，2005年生效的聯合國《槍支議定書》要求締約國將非法製造及販運槍枝、零件及彈藥定為刑事犯罪等，內地前年批准啟動國內法律程序。保安局明年內將提交法案修訂《火器及彈藥條例》，落實《議定書》內容，加強對火器及彈藥製造及槍支標識管控，預防有組織犯罪及恐怖活動。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕維護國家安全條例 跨部門反恐專責組 施政報告 保安局 三層防範機制

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