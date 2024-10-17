入境計劃設新機制 主動邀頂尖人才來港

冀吸創科「八大中心」人才

政府消息稱，可由政府內部推薦和提名，至於是否接受外界和業界提名則需考慮其機制和規範如何，未有定案；料日後由跨政策局組成的委員會負責審批，希望明年上半年推出新機制。

高才通計劃合資格大學名單下月起增加13間至198間，消息稱包括過去5年於「上海交通大學中國大學排名」第10至20名而不在現行合資格大學名單的8間內地大學，包括北京師範大學、中國人民大學；以及4間過去5年在「QS世界大學排名」藝術與設計範疇前5名的專科學院，包括英國皇家藝術學院。

高才通大學增至198間

高才通高收入人才即年薪滿250萬元的A類申請人，首個簽證期限由兩年延長至3年。消息稱A類申請人就業比率較B類和C類高，且平均帶1.8名受養人來港，而政府冀藉延長簽證期限，吸引他們盡快決定來港。

明年推渠道吸非學位專才

政府明年初將更新人才清單，加入推動八大中心所需人才；另會優化一般就業政策和輸入內地人才計劃，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。消息預計明年上半年推出渠道吸引非學位技術專才來港，料涵蓋維修等技術工種如升降機維修人員，預計3年共1萬配額，工種名單待定。

政府稱未來5年各行業人力短缺估算約18萬人。

（2024年施政報告）