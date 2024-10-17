綜援長者住粵院舍 每月另資助5000 「廣東計劃」4間增至11間 港府分擔醫療費

另外，現時已設廣東院舍照顧服務計劃，為正輪候資助安老宿位並有意赴內地養老的體弱長者提供多一個資助服務選擇，4間院舍位於佛山、深圳和肇慶。《施政報告》提出優化，包括下月起參加的安老院由4家增至11家，政府會分擔長者在當地部分醫療費用，以及委託機構提供關愛服務，協助長者適應在粵生活。

院舍券加碼兩成至6000張

政府消息解釋，知悉不少長者對跨境養老的最大擔憂是醫療費用，而現時港人在內地養老，可購買城鄉居民醫保，舉例到指定醫院或診所求醫可索償醫療費用，「但很多都claim（理賠）唔足」，故港府計劃分擔部分餘額，但會就資助額設上限，水平待定。政府另正和銀行業商討可行方法，讓在粵閩兩省養老的香港長者更便捷經銀行領取政府的援助金。

在香港的服務方面，政府明年第二季起會將長者院舍照顧服務券增兩成至6000張，讓更多體弱長者毋須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助護理服務。

院舍人手檢討 料今年內完成

政府正全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求，施政報告提到檢討預計今年內完成。

支援照顧者方面，社署今年3月起於荃灣和南區試行關愛隊支援長者及照顧者計劃，主動接觸和識別有需要住戶，過去半年已探訪4700個家庭，轉介約900宗個案予社福機構跟進，政府消息稱計劃試行效果好，明年4月1日起將擴至全港18區。

研建照顧者資料庫

政府亦會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。政府消息稱仍處於探討階段，暫未有落實時間表。另外，政府將在全港設立14間綜合社區康復中心，增加1280個服務名額，以綜合個案管理模式，根據殘疾人士需要和康復進度提供支援。

明報記者

（2024年施政報告）