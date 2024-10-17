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「機場城市」擬擴逾一倍 仿日建空運鮮活市集

【明報專訊】《施政報告》提出擴大「機場城市」規模逾一倍，據悉將由原計劃約142公頃增至340公頃，其中將在機場附近覓地設空運鮮活市集。政府消息人士稱，本港機場為不少海產轉運點，政策冀善用本港機場冷鏈設施，吸引業界在市集販售海產，初步計劃參考日本著名漁市場的營運模式，市民可體驗海鮮拍賣及即場品嘗新鮮海鮮。政府稱，明年上半年會聯同機管局制訂發展大綱。

機管局表示機場城市配合明年第二季起陸續開放、新世界營運的商場11 SKIES，盼可帶動高端商業及旅遊休閒活動。

另涵遊艇港灣藝術產業圈

機管局2019年首次提出「機場城市」藍圖，翌年起逐步落實，整體預計分階段於10年內完成。《施政報告》提到，政府擬於機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島、東涌東新市鎮之間的海灣擴展機場城市，新增空運鮮活市集、遊艇港灣和配套設施、構建藝術產業生態圈，以及興建亞洲博覽館第二期。至於市集會由政府或機管局營運，抑或招商營運，政府消息人士稱機管局會再研究，機場城市將提供場地貯存及拍賣藝術品，亦會新增遊艇泊位。

粵車南下暫擬每日100轉機額

政府去年稱今年內實施首階段「粵車南下」，旅客可駕車到位於港珠澳大橋香港口岸人工島的兩個自動化停車場泊車，再到機場轉搭飛機或直接入境本港。消息稱，特區政府正與內地就粵車司機預約南下的系統「對接」，具體實施時間要視乎對接進度，暫無具體時間表，局方初擬每日開放100個粵車南下的轉機名額，有機會再增加。消息補充，「轉機停車場」及「訪港停車場」分別於今年及明年上半年落成並分階段啟用，首階段提供2800個停車位。翻查資料，兩停車場設計各設3000車位。

《施政報告》亦就拓展航空網絡提出績效指標（KPI），目標明年聯繫至少10個國家或地區民航伙伴，吸引他們來港新增航點或增加航班，以配合三跑啟用。機管局今年7月推出「航空網絡拓展計劃」，航空公司開新線及加班可獲獎金；被問到會否「加碼」，政府消息人士形容「香港吸引力不應只是錢」，以財政誘因吸引外航來港非可持續方法，長遠應多推廣本港機場優勢，如近大灣區可吸引內地客等，機管局已成立外展隊外訪游說。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕航空業 粵車南下 機場 機管局 機場城市

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